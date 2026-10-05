To Kia Seltos ενισχύει την παρουσία της μάρκας στην απαιτητική κατηγορία των C-SUV. Συνδυάζεται είτε με κινητήρα βενζίνης 160 ίππων είτε με πλήρως υβριδικό σύστημα και κοστολογείται από 28.990 ευρώ και 31.490 ευρώ αντίστοιχα.

Το Kia Seltos, το δεύτερο σε πωλήσεις αυτοκίνητο της κορεατικής εταιρείας παγκοσμίως, έχει αρχίσει να διατίθεται στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή που αγγίζει τα 28.990 ευρώ όταν συνδυάζεται με αποκλειστικά με κινητήρα βενζίνης και τα 31.490 ευρώ, όταν κινείται με υβριδικό σύνολο.

C-SUV που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Kia

Το Seltos τοποθετείται στον πυρήνα των C-SUV, έχοντας μήκος 4.430 χιλιοστά, πλάτος 1.830 χιλιοστά, ύψος 1.600 χιλιοστά και μεταξόνιο που φτάνει τα 2.690 χιλιοστά. Η σχεδιαστική φιλοσοφία του αμαξώματος ακολουθεί την κατεύθυνση «Opposites United», ενσωματώνοντας στοιχεία από τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Kia.

Η παλέτα των χρωμάτων περιλαμβάνει δέκα επιλογές, μεταξύ των οποίων τρεις νέες αποχρώσεις που εξελίχθηκαν αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά: Tan Beige, Denim Blue και Pale Grey.

Ψηφιακό περιβάλλον στην καμπίνα

Η σχεδίαση της καμπίνας δίνει έμφαση στις καθαρές οριζόντιες επιφάνειες και την εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων για την επίτευξη αυξημένου αέρα για το κεφάλι και τα πόδια των επιβατών. Στο ταμπλό δεσπόζει η ενιαία πανοραμική διάταξη οθονών, η οποία αποτελείται από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων διαγωνίου 12,3 ιντσών, μια αυτόνομη οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών και την κεντρική οθόνη του συστήματος πολυμέσων 12,3 ιντσών.

Σε ό,τι αφορά το πορτμπαγκάζ, ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 536 λίτρων, διαθέτοντας παράλληλα αναδιπλούμενο δάπεδο δύο επιπέδων.

Σε βενζίνη και πλήρως υβριδικό σύστημα

Η εξέλιξη του Kia Seltos βασίστηκε στη νεότερη πλατφόρμα K3 της εταιρείας και πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία του κέντρου Έρευνας και Εξέλιξης στο Namyang της Νότιας Κορέας και του Hyundai Motor Europe Technical Centre (HMETC) στο Rüsselsheim της Γερμανίας.

Οι δοκιμές εξέλιξης και η οδική ρύθμιση του πλαισίου πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκές συνθήκες, με εκτεταμένες δοκιμές στην Ισπανία και τη Σουηδία. Η ακαμψία του αμαξώματος έχει αυξηθεί για τον περιορισμό των κραδασμών και τη βελτίωση των επιπέδων θορύβου, κραδασμών και τραχύτητας (NVH). Η εμπρός ανάρτηση ενσωματώνει υδραυλικά συνεμπλόκ (Hydro G-bush) για την ομαλότερη απόσβεση των ανωμαλιών του οδοστρώματος.

Αναφορικά με τα μηχανικά σύνολα, στη βάση τοποθετείται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,6 λίτρων ο οποίος αποδίδει 180 ίππους και ροπή 265 Nm και συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων.

To Seltos προσφέρεται επίσης με δύο υβριδικές επιλογές. Η πρώτη είναι προσθιοκίνητη και αποδίδει συνολικά 154 ίππους, ενώ η τετρακίνητη e-AWD αποδίδει 178 ίππους. Το σύστημα e-AWD εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε υβριδικό μοντέλο της Kia, προσφέροντας ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κατανομή της ροπής μεταξύ των δύο αξόνων για βελτιωμένη πρόσφυση σε επιφάνειες με χαμηλό συντελεστή τριβής.

Το υβριδικό Seltos εισάγει για πρώτη φορά σε μη αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Kia την τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης Vehicle-to-Load (V2L).

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την τροφοδοσία και τη φόρτιση εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από τη μπαταρία του οχήματος. Επιπλέον, το μοντέλο εξοπλίζεται με το σύστημα Smart Regenerative Braking 3.0 για τη διαχείριση της ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του το σύστημα Drive Mode Select με τις επιλογές Eco, Normal και Sport για τη ρύθμιση της απόκρισης του κινητήρα και του τιμονιού, καθώς και τη λειτουργία Stay Mode, η οποία διατηρεί τις λειτουργίες άνεσης και τον κλιματισμό ενεργά όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση.

Οι τιμές του στην Ελλάδα

Το κόστος απόκτησης του Kia Seltos ξεκινάει από 28.990 ευρώ όταν συνδυάζεται με τον βενζινοκινητήρα των 180 ίππων και το μηχανικό κιβώτιο των 6 σχέσεων, ενώ με το πλήρως υβριδικό σύστημα, οι τιμές εκκινούν από τα 31.490 ευρώ στη δικίνητη έκδοση και από 35.490 ευρώ στην τετρακίνητη. Όλες οι υβριδικές εκδόσεις συνδυάζονται με έκπτωση 1.000 ευρώ.