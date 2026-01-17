Κινεζικά αυτοκίνητα: Ποια ξεχωρίζουν σήμερα στην Ελλάδα

Με τη βοήθεια έμπειρων εισαγωγέων, ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες πλατφόρμες, οι κινεζικές μάρκες έχουν έρθει στην Ελλάδα, όχι για να δοκιμάσουν την τύχη τους, αλλά για να καθιερωθούν.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου φιλοξενεί ένα εντυπωσιακά μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κινεζικών μαρκών, οι οποίες δεν περιορίζονται πια στον ρόλο της «φθηνής εναλλακτικής λύσης». Αντιθέτως, στη συντριπτική τους πλειονότητα μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια τις ευρωπαϊκές και ιαπωνικές προτάσεις, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε ποιότητα κατασκευής.

Κοινός παρονομαστής των περισσότερων κινεζικών μοντέλων που διατίθενται στη χώρα μας είναι ο εξηλεκτρισμός: βενζινοκίνητα σύνολα υπάρχουν κυρίως στα compact μοντέλα τους, ωστόσο τη μερίδα του λέοντος την έχουν οι plug-in υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Παρακάτω εστιάζουμε σε ένα χαρακτηριστικό μοντέλο από κάθε κινεζική μάρκα με ουσιαστική παρουσία στην ελληνική αγορά, το οποίο, κατά την άποψή μας, ξεχωρίζει είτε για την τεχνολογική του υπεροχή, είτε για τον συνολικό του χαρακτήρα και τη θέση που καταλαμβάνει στην κατηγορία του. Πρόκειται για προτάσεις που αξίζουν την προσοχή του ελληνικού αγοραστικού κοινού, καθώς αποτυπώνουν με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο τη δυναμική, τη φιλοσοφία και τις φιλοδοξίες κάθε κατασκευαστή.

AION V

Η Inchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί τέσσερις δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά, διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με την GAC AION, τη μάρκα ηλεκτροκίνησης του Guangzhou Automobile Group (GAC Group). Το εμπορικό ταξίδι της GAC AION στη χώρα μας ξεκινάει με το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV μήκους 4.605 χλστ., πλάτους 1.876 χλστ. και ύψους 1.686 χλστ., βασισμένο πάνω στην ηλεκτρική πλατφόρμα 400V της GAC.

Πηγή ισχύος του AION V είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο που απαρτίζεται από ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 204 ίππων και 240 Nm ροπής και μια μπαταρία χωρητικότητας 75,26 kWh που προσφέρει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να διανύσει έως 510 χιλιόμετρα (WLTP) με μία φόρτιση.

Οι τιμές του, για όσους του αποκτήσουν άμεσα, εκκινούν από 29.900 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Premium, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και της επιδότησης των 1.000 ευρώ που προσφέρει η Inchape Hellas μέσω του προωθητικού πρόγράμματος Level UP!

BYD Atto 2

Ο όμιλος Σφακιανάκη έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της BYD στη χώρα μας, μιας εταιρείας που αναδείχθηκε η μεγαλύτερη μάρκα σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Η γκάμα της στην Ελλάδα είναι πολυπληθής, περιλαμβάνοντας μοντέλα στις περισσότερες κατηγορίες.

Σημαντική εμπορική πορεία το 2026 αναμένεται να σημειώσει το μικρό ηλεκτρικό SUV της φίρμας, το Atto 2. Το μήκους 4,3 μέτρων SUV υιοθετεί σχεδίαση παρόμοια με αυτή του μεγαλύτερου Atto 3, προσφέρει καλούς χώρους στους επιβάτες και έχει υψηλό τεχνολογικό προφίλ, το οποίο εκφράζεται μέσω μιας μεγάλης κεντρικής οθόνης για το σύστημα πολυμέσων, με διαγώνιο 10,1 ίντσες στη βασική έκδοση και 12,8 ίντσες στις ανώτερες.

Το BYD Atto 2 διατίθεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε ηλεκτρικές εκδόσεις από 24.490 ευρώ, με πιο πρόσφατη την Comfort που εξασφαλίζει αυτονομία 430 χλμ. Ωστόσο σύντομα θα ξεκινήσει η εμπορική πορεία και του plug-in υβριδικού με τεχνολογία Super Hybrid που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ξεπερνάει και τα 1.000 χιλιόμετρα σε συνδυασμένη χρήση του βενζινοκινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα.

Changan Deepal S05

Η Changan κάνει τα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά μέσω του ομίλου Βασιλάκη, σηματοδοτώντας την είσοδό της με το αμιγώς ηλεκτρικό S07, ένα SUV του D-segment. Ωστόσο, το μοντέλο που συγκεντρώνει περισσότερο εμπορικό ενδιαφέρον είναι το Deepal S05, ένα SUV μήκους 4,59 μέτρων που τοποθετείται στο άνω άκρο της ιδιαίτερα δημοφιλούς κατηγορίας των μικρομεσαίων οικογενειακών SUV και φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό «όπλο» της μάρκας στη χώρα μας.

Στο εσωτερικό, την παράσταση κλέβει η μεγάλη οθόνη αφής 15,6 ιντσών, η οποία δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό. Πρόκειται για την αποκαλούμενη οθόνη «Sunflower», καθώς στρέφεται προς τον οδηγό μόλις αυτός καθίσει στη θέση του, μιμούμενη την κίνηση του ηλιοτρόπιου προς τον ήλιο και ενισχύοντας την αίσθηση τεχνολογικής υπεροχής. Αντίστοιχα πρακτική είναι και η παρουσία ενός ιδιαίτερα μεγάλου frunk, με χωρητικότητα 159 λίτρων, ικανό να φιλοξενήσει ακόμη και μια μεγάλη βαλίτσα, επίδοση κορυφαία για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

Το Deepal S05 εξοπλίζεται στην εισαγωγική του έκδοση με μπαταρία ιόντων λιθίου τεχνολογίας LFP, συνολικής χωρητικότητας 68,8 kWh (68 kWh ωφέλιμη), η οποία τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 272 ίππων (υπάρχει και τετρακίνητη επιλογη 435 ίππων). Σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις, η αυτονομία φτάνει τα 485 χιλιόμετρα. Το ηλεκτρικό κύκλωμα 400V υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW και ταχυφόρτιση DC έως 200 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 10% σε 80% σε μόλις 23 λεπτά. Όλα αυτά συνδυάζονται με ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης από 32.990 ευρώ στην έκδοση Max, καθιστώντας το S05 μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση στα ηλεκτρικά C-SUV.

Chery Tiggo 4

Με μήκος 4.320 χλστ., το Tiggo 4 τοποθετείται στο ανώτερο άκρο της κατηγορίας Β-SUV και παράλληλα αποτελεί το μικρότερο μέλος της SUV γκάμας που περιλαμβάνει επίσης τα Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9 και εισάγεται στην Ελλάδα από την Spanos Group.

Μεγάλο του όπλο είναι το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό κινητήριο σύνολο που διαθέτει, το οποίο αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και έναν ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων με 310 Nm ροπής, με την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου μονής σχέσης. Ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, υποστηριζόμενος από μπαταρία LFP 1,83 kWh, με την κατανάλωση να αποτελεί δυνατό χαρτί: σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να κινηθεί κοντά ή και κάτω από τα 5 λτ./100 χλμ., εξασφαλίζοντας αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα.

Σο χαμηλό κόστος μετακίνησης, το υψηλό τεχνολογικό προφίλ και τους καλούς χώρους έρχεται να προστεθεί η ανταγωνιστική του τιμή. Στην ελληνική αγορά διατίθεται στις εκδόσεις Comfort και Premium, με τιμές από 22.990 και 24.990 ευρώ αντίστοιχα, τοποθετώντας το ανάμεσα στις πιο προσιτές hybrid επιλογές της κατηγορίας του.

DFSK 500

Το DFSK 500 είναι ένα compact SUV, το οποίο διατίθεται στην ελληνική αγορά από την DFSK Hellas, εταιρεία που ανήκει στο Spanos Group. Η μάρκα εκπροσωπείται από τα μοντέλα 500, 600 και E5, με το πρώτο από αυτά να ξεχωρίζει για τον value for money χαρακτήρα του, αφού στην τιμή των 19.900 ευρώ, είναι ένα από τα πιο προσιτά οικογενειακά SUV της ελληνικής αγοράς.

Το μικρότερο μέλος της γκάμας της μάρκας έχει επίσης άνετους χώρους για 5 επιβάτες και αποσκευές, πλούσιο εξοπλισμό και συνδυάζεται με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ..

Κάτω από το καπό του DFSK 500 βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1.5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 106 ίππους και 148 Nm ροπής. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Dongfeng Box

Η Dongfeng Motor, μέλος του portfolio του Spanos Group, κάνει αισθητή την παρουσία της στην ελληνική αγορά μέσω του Box, ενός αμιγώς ηλεκτρικού supermini που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία του.

Με μήκος 4,02 μέτρα και μεταξόνιο 2,66 μ., το Box ξεφεύγει από τα στενά όρια της κατηγορίας, προσφέροντας ιδιαίτερα άνετους εσωτερικούς χώρους και πορτ μπαγκάζ 326 λίτρων. Το νεανικό του design ενισχύεται από λεπτομέρειες όπως οι πόρτες χωρίς πλαίσιο, πτυσσόμενες χειρολαβές και διχρωμία αμαξώματος-οροφής, στοιχεία που του χαρίζουν πιο μοντέρνο χαρακτήρα.Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με ποιοτικά υλικά και πλούσιο εξοπλισμό, στον οποίο ξεχωρίζει η κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών.

Στον τομέα του κινητήριου συνόλου, το Box διαθέτει μπαταρία 42,3 kWh με αυτονομία 310 χλμ. (WLTP), ενώ η φόρτιση 30-80% σε DC ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά. Η βασική έκδοση City συνδυάζεται με μπαταρία 31,4 kWh για 230 χλμ. αυτονομίας.

Η τιμή του Dongfeng Box ξεκινά από 19.490 ευρώ με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», καθιστώντας το μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών supermini.

Geely EX5

Η Geely εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά μέσω της Geo Mobility Hellas και δείχνει ξεκάθαρα ότι ήρθε με στόχο τη μακροχρόνια καθιέρωση. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε την εμπορική της πορεία στη χώρα μας με ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που επενδύει στην ουσία: την τεχνολογία και τον εξοπλισμό.

Το Geely EX5, με μήκος 4,615 μέτρα, τοποθετείται ανάμεσα στις κατηγορίες C και D, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η βάση του είναι η σύγχρονη πλατφόρμα GEA του ομίλου, η οποία υποστηρίζει ηλεκτρικό κύκλωμα 400V και μπαταρία LFP τύπου Short Blade χωρητικότητας 60,22 kWh, με ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής σύμφωνα με τη μάρκα. Η μπαταρία συνεργάζεται με ένα εμπρός τοποθετημένο ηλεκτρομοτέρ 218 ίππων και 320 Nm.

Στο εσωτερικό, κυριαρχεί μια μινιμαλιστική αισθητική με σαφείς σκανδιναβικές επιρροές. Το ιδιαίτερης σχεδίασης τιμόνι, η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 15,4 ιντσών και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών μπροστά από τον οδηγό συνθέτουν ένα σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον. Παράλληλα, το EX5 ενισχύει το value for money προφίλ του με έναν εντυπωσιακά πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και αρχική τιμή τα 26.990 ευρώ.

Jaecoo 7 SHS

Η Jaecoo δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, μαζί με την αδελφή εταιρεία Omoda (αμφότερες ανήκουν στην Chery), μέσω της O&J Automotive Ελλάς, μέλους του ομίλου Emil Frey, που είναι ήδη γνωστός στη χώρα μας από την εισαγωγή των Mercedes-Benz και smart. Το μοντέλο που κερδίζει τις εντυπώσεις είναι το Jaecoo 7 στην plug-in hybrid εκδοχή του (SHS), ωστόσο σημειώνεται πως στη βάση της γκάμας υπάρχει και μια βενζινοκίνητη έκδοση με 147 ίππους.

Το Super Hybrid System του Jaecoo 7 συνδυάζει έναν τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων κύκλου Miller, με εντυπωσιακή θερμοδυναμική απόδοση 44,5%, και δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο ένας αποδίδει 204 ίππους, ενώ ο δεύτερος λειτουργεί ως γεννήτρια, με τη συνολική ισχύ να φτάνει τους 347 ίππους και τα 525 Nm ροπής.

Με 60 λίτρα καυσίμου και πλήρως φορτισμένη μπαταρία 18,3 kWh, η αυτονομία αγγίζει τα 1.200 χλμ., ενώ η τιμή εκκίνησης στα 39.490 ευρώ, μαζί με εγγύηση 7 ετών, ολοκληρώνει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο.

Leapmotor B10

Το Leapmotor B10 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μικρομεσαίο SUV και το πρώτο μοντέλο της μάρκας που εξελίχθηκε εξ αρχής για όλες τις αγορές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η μάρκα εκπροσωπείται από την Italian Motion, επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional και Jeep.

Το Leapmotor B10 ενσωματώνει κινητήρα 218 PS και 240 Nm που κινεί τους πίσω τροχούς, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,0 δλ. και τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα. Για τη φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής (OBC) ισχύος 11 kW, ενώ στο συνεχές ρεύμα η ισχύς φτάνει τα 168 kW και εξασφαλίζει φόρτιση 30-80% σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Διατίθεται σε δύο πακέτα εξοπλισμού, Life και Design, με το πρώτο να προσφέρεται με μπαταρία χωρητικότητας 56,2 kWh για 361 χλμ. αυτονομία ή 67,1 kWh για 434 χλμ. αυτονομία (στη δεύτερη περίπτωση φέρει την ονομασία Life Max. Οι τιμές του Leapmotor B10 στην Ελλάδα ξεκινούν από τα 25.900 ευρώ (Life), συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος της μάρκας, ύψους 4.000 ευρώ, και του οφέλους των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Lynk & Co 08

Η Lynk & Co είναι μια εταιρεία που έχει καθιερωθεί τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική αγορά. Στην χώρα μας, η μάρκα με τις σκανδιναβικές σχεδιαστικές επιρροές και τις κινεζικές ρίζες του ομίλου Geely εκπροσωπείται από το Lynk & Co 01, το αμιγώς ηλεκτρικό 02 και τη ναυαρχίδα της, το Lynk & Co 08, ένα πολυτελές SUV που, με μήκος 4,8 μέτρα, ανήκει στην κατηγορία D.

Βασίζεται στη νεότερη εκδοχή της πλατφόρμας Compact Modular Architecture της Geely και ενσωματώνει ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης που συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου απόδοσης 139 ίππων και 230 Nm, έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 210 ίππων και 350 Nm, καθώς και αυτόματο κιβώτιο 3DHT EVO. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 349 ίππους και μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η μπαταρία NMC χωρητικότητας 39,6 kWh, που εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χλμ. και συνδυαστική άνω των 1.000 χλμ., μοναδική επίδοση για PHEV στην Ευρώπη. Υποστηρίζει φόρτιση έως 11 kW AC και 85 kW DC. Οι τιμές ξεκινούν από 52.490€ για την έκδοση Core.

MG ZS Max

H ΜG, η ιστορική βρετανική μάρκα που βρίσκεται πλέον σε κινεζικά χέρια, έχει ήδη έντονη παρουσία στους ελληνικούς δρόμους χάρη στη καθοδήγηση του ομίλου Συγγελίδη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα της είναι το ZS MAX Hybrid+, το οποίο τοποθετείται σε μία από της σημαντικότερες κατηγορίες της αγοράς, αυτή των C-SUV.

Το υβριδικό MG ZS Max χρησιμοποιεί ένα απλό αλλά αποδοτικό σύστημα κίνησης που συνδυάζει βενζίνη και ηλεκτρισμό. Διαθέτει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ισχύ 102 ίππους, καθώς και έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 136 ίππους και 250 Nm ροπής. Μαζί, οι δύο κινητήρες προσφέρουν συνολική ισχύ 197 ίππων, εξασφαλίζοντας πολύ καλές επιδόσεις για την κατηγορία του.

Η ενέργεια του ηλεκτροκινητήρα προέρχεται από μια μικρή μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 1,83 kWh, η οποία φορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση μέσω γεννήτριας, χωρίς να απαιτείται φόρτιση από πρίζα. Το σύστημα συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο τριών σχέσεων και μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το κόστος απόκτησης αρχίζει από 23.350 ευρώ.

Nio EL6

Η Nio είναι μια premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με έδρα τη Σαγκάη που εισάγεται από τον Όμιλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ», μια εταιρεία με μακρά εμπειρία στην εκπροσώπηση κατασκευαστών υψηλού κύρους, όπως η Porsche. Η Nio εκπροσωπείται στη χώρα μας από τα ET5, ET5 Touring και το EL6, με το τελευταίο να αποτελεί και τη ναυαρχίδα της.

Το EL6 αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της μάρκας στην κατηγορία των μεσαίων ηλεκτρικών SUV. Με μήκος 4.854 χλστ., πλάτος 1.995 χλστ. και ύψος 1.703 χλστ., ξεχωρίζει για το μεγάλο μεταξόνιο των 2,9 μέτρων και τους κοντούς προβόλους, στοιχεία που του χαρίζουν δυναμικές αναλογίες και ιδιαίτερα κομψή παρουσία στον δρόμο. Εξοπλισμένο με 33 αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένου ενός LiDAR, επενδύει στην καινοτομία, την ασφάλεια και την άνεση – χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στη Nio να πετάξει το γάντι στους παραδοσιακούς premium κατακσευαστές.

Σε τεχνικό επίπεδο, το EL6 βασίζεται στην πλατφόρμα NT 2.0 και διατίθεται αποκλειστικά ως τετρακίνητο, με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 490 ίππων και 700 Nm ροπής. Διατίθεται με μπαταρίες 75 ή 100 kWh, με τη μεγαλύτερη να προσφέρει αυτονομία έως 530 χλμ. WLTP, ενώ οι τιμές ξεκινούν από 69.900 ευρώ.

Xpeng G6

Το Xpeng G6 αποτελεί ένα σύγχρονο SUV της κατηγορίας D, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στις επιδόσεις όσο και στην προηγμένη τεχνολογία. Ξεχωρίζει για τον δυναμικό του σχεδιασμό, αλλά και για τις κορυφαίες δυνατότητες φόρτισης, καθώς θεωρείται το ταχύτερα φορτιζόμενο ηλεκτρικό μοντέλο στην κατηγορία του. Χάρη στην αρχιτεκτονική 800V, μπορεί να αναπληρώσει ενέργεια από 10% έως 80% σε μόλις 12 λεπτά, με μέγιστη ισχύ φόρτισης που αγγίζει τα 451 kW.

Στην γκάμα περιλαμβάνονται οι εκδόσεις Standard, Long Range και Long Range Performance με ισχύ από 252 έως 575 ίππους και οι τιμές ξεκινούν από 38.990 ευρώ με το προωθητικό πρόγραμμα “Χ-Bonus” και την κρατική επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Zeekr X

Η κινεζική Zeekr αποτελεί μια premium μάρκα που ανήκει στον όμιλο της Geely και εισάγεται στην Ελλάδα μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της με τη GEO Mobility Hellas. Στη βάση της προϊοντικής της γκάμας βρίσκεται το Zeekr X, ένα compact SUV με έντονο και αεροδυναμικό σχεδιασμό (Cd: 0,28) και μήκος περίπου 4,4 μέτρα.

Στο εσωτερικό, η τεχνολογία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ένα εντυπωσιακό head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 24,3 ιντσών και μια κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, η οποία υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, το πανοραμικό σύστημα κάμερας 360 μοιρών.

Η γκάμα ξεκινά με την πισωκίνητη έκδοση Core, με ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων, αυτονομία 330 χλμ. (WLTP) από μπαταρία 49 kWh και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,9 δλ. Ακολουθεί η Long Range με μεγαλύτερη μπαταρία 69 kWh και αυτονομία έως 446 χλμ., ενώ στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη Privelege με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 428 ίππων. Οι τιμές ξεκινούν από 32.990 ευρώ, καθιστώντας το Zeekr X μια άκρως ανταγωνιστική premium ηλεκτρική πρόταση.