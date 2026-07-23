Αυτές είναι οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων που επιλέγουν οι Έλληνες

Τρεις κινεζικές εταιρείες ανταγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις του ελληνικού καταναλωτικού κοινού, μετά το πέρας των πρώτων έξι μηνών του 2026.

Η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους δεν θυμίζει σε τίποτα την πραγματικότητα των προηγούμενων ετών. Η επέλαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη βρήκε γόνιμο έδαφος και στην εγχώρια αγορά, σπάζοντας την πρωτοκαθεδρία των ευρωπαϊκών, ιαπωνικών και κορεατικών κολοσσών.

Αν και έχουν διαφορετικές αφετηρίες, αφού το φάσμα περιλαμβάνει από ιστορικά brands ονόματα που αναγεννήθηκαν υπό ασιατική ιδιοκτησία μέχρι νεοσύστατες μάρκες, αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περισσότερες από 15 κινεζικές εταιρείες, έχοντας στο πλευρό τους μερικούς από τους πιο έμπειρους εισαγωγικούς ομίλους της χώρας.

Μετά τους πρώτους έξι μήνες του 2026. Το τοπίο όσον αφορά την ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει, με τρεις κατασκευαστές να ξεχωρίζουν και να οδηγούν την κούρσα των ταξινομήσεων.

Η κινεζική «Αγία Τριάδα»

Στην κορυφή φιγουράρει η MG. Υπό την ομπρέλα της SAIC και την εκπροσώπηση του Ομίλου Συγγελίδη, η μάρκα έχει καταφέρει να χτίσει μια επιβλητική παρουσία, ξεπερνώντας τις 2.500 πωλήσεις στο πρώτο μισό της χρονιάς.

Όπως και στο ξεκίνημά της, έτσι και τώρα, οι δύο πυλώνες της της επιτυχίας της παραμένουν το MG3 και το ZS, το οποία αποσπούν σημαντικά μερίδια αγορά στις κατηγορίες τους και αποτελούν δύο από τα πιο δημοφιλή κινεζικά μοντέλα στην Ελλάδα.

Με 1.212 ταξινομήσεις, το MG3 ήταν το best seller της μάρκας το πρώτο εξάμηνο του 2026

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης εδραιώνεται η Chery, η οποία υπό τη σκέπη του Ομίλου Σπανός καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αγγίζοντας τις 1.966 ταξινομήσεις.

Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το υβριδικό Tiggo 4, το μικρό SUV της φίρμας, το οποίο με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 1.400 αυτοκίνητα, αναδεικνύεται ως το κινεζικό μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις μετά τους πρώτους έξι μήνες του 2026.

Την τριάδα συμπληρώνει η BYD έχοντας ξεπεράσει τις 1.580 πωλήσεις στο ίδιο διάστημα. Με τον Όμιλο Σφακιανάκη στο τιμόνι, ο τεχνολογικός γίγαντας συνεχίζει να κυριαρχεί στον στίβο των αυτοκινήτων «νέας ενέργειας».

Το Seal U αναδεικνύεται η ναυαρχίδα της μάρκας, σημειώνοντας περισσότερες από 500 ταξινομήσεις στην κατηγορία των D-SUV, την στιγμή που μοντέλα όπως το Dolphin Surf, το Dolphin και το Atto 2 πρωταγωνιστούν στην αγορά των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων.

Ακολουθεί το Top 10 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2026)

MG: 2.518 αυτοκίνητα Chery: 1.966 αυτοκίνητα BYD: 1.589 αυτοκίνητα Omoda: 288 αυτοκίνητα Geely: 204 αυτοκίνητα Leapmotor: 165 αυτοκίνητα Jaecoo: 152 αυτοκίνητα Changan: 123 αυτοκίνητα Aion: 116 αυτοκίνητα Zeekr: 74 αυτοκίνητα

Μπορεί οι τρεις πρώτες μάρκες να έχουν χτίσει απόσταση ασφαλείας σε σχέση με τον κινεζικό ανταγωνισμό τους, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την βραχύβια παρουσία των κινεζικών εταιρειών στο ελληνικό έδαφος και το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο, ίσως χρειάζεται περισσότερη υπομονή για την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων.