Η No.1 κινεζική μάρκα στην Ελλάδα το 2026 – Πουλάει SUV με τιμή 18.950 ευρώ

H MG είναι η κινεζική μάρκα που σημειώνει τις περισσότες πωλήσεις στην Ελλάδα μετά τους πρώτους 10 μήνες του 2026, χάρη κυρίως στην υψηλή απήχηση που έχουν δύο μοντέλα της: το MG3 και το ZS Max.

Το τοπίο στους ελληνικούς δρόμους έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με το παρελθόν. Η δυναμική είσοδος των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη έχει βρει απήχηση και στην Ελλάδα, αμφισβητώντας την παραδοσιακή κυριαρχία των ευρωπαϊκών, ιαπωνικών και κορεατικών εταιρειών.

Αυτή τη στιγμή, περισσότερες από 15 κινεζικές μάρκες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, υποστηριζόμενες από ισχυρούς και έμπειρους εγχώριους ομίλους εισαγωγής. Ωστόσο, η μάρκα από την Κίνα που κόβει πρώτη το νήμα των πωλήσεων ανάμεσα στους ομοεθνείς της ανταγωνιστές, μετά το πρώτο δεκάμηνο του έτους, είναι η MG Motor.

Υπό την ομπρέλα της SAIC και την εκπροσώπηση του Ομίλου Συγγελίδη, η μάρκα έχει καταφέρει να χτίσει μια επιβλητική παρουσία, ξεπερνώντας τις 4.120 πωλήσεις μέσα σε διάστημα 10 μηνών (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2026).

Όπως και στο ξεκίνημά της, έτσι και τώρα, οι δύο πυλώνες της της επιτυχίας της παραμένουν το MG3 και το ZS, το οποία αποσπούν σημαντικά μερίδια αγορά στις κατηγορίες τους και αποτελούν δύο από τα πιο δημοφιλή κινεζικά μοντέλα στην Ελλάδα. Θετική πορεία σημειώνει επίσης το HS, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά MG4, MG S5 και Cyberster δίνουν τη δική τους νότα στην πορεία που έχει χαράξει η μάρκα στην Ελλάδα.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τις τρεις πιο δημοφιλείς προτάσεις της MG στην Ελλάδα:

MG ZS Max – 1.908 πωλήσεις

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το MG ZS Max, ένα οικογενειακό SUV μήκους 4,43 μέτρων που προσφέρει άνετους χώρους για όλους τους επιβάτες και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας στην καθημερινή χρήση.

Το MG ZS Max διατίθεται με δύο επιλογές συστημάτων κίνησης, την αμιγώς βενζινοκίνητη των 116 ίππων και τη full hybrid των 198 ίππων. Στην πρώτη περίπτωση ενσωματώνεται 4κύλινδρος ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων απόδοσης 116 ίππων και 148 Nm ροπής, πλαισιωμένος από μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων. Για την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα απαιτούνται 12,5 δλ., με τη μέγιστη τελική ταχύτητα να φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

Η υβριδική έκδοση ZS Max Hybrid+ φέρει κινητήρα βενζίνης 1.498 κ.εκ. έναν ηλεκτροκινητήρα και μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Συνδυαστικά αποδίδονται 197 PS/465 Nm που επιτρέπουν στο οικογενειακό SUV να επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,7 δλ., με την κατανάλωση ενέργειας να περιορίζεται σε 5 λτ./100 χλμ., σύμφωνα με την εταιρεία.

Η τιμή της εισαγωγικής έκδοσης εξοπλισμού Excite έχει οριστεί στα 18.950 ευρώ, με τον κινητήρα βενζίνης, ενώ η full hybrid έκδοση κοστίζει 22.050 ευρώ.

MG3 – 1.877 πωλήσεις

Το MG3 αποτελεί τον εκπρόσωπο της μάρκας στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων (B-segment). Το MG3 εκκινεί από τα 15.950 ευρώ στην βενζινοκίνητη έκδοση που εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων που αποδίδει 115 ίππους και 148 Nm ροπής, κινώντας πρόθυμα το όχημα, με την κατανάλωση να ανακοινώνεται στα 6,1 λτ./100χλμ., σύμφωνα με τις μετρήσεις του WLTP.

To MG3 προσφέρεται και σε πλήρως υβριδική έκδοση με τεχνολογία Hybrid+ (από 18.950 ευρώ), η οποία συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 195 ίππων. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ίππους και 250 Nm ροπής, με το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα να γίνεται σε μόλις 8 δευτερόλεπτα, χάρη στη βοήθεια ενός αυτόματου κιβωτίου με τρεις σχέσεις.

Το σύστημα λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 350V και διαθέτει μπαταρία 1,83 kWh, σημαντικά μεγαλύτερη από τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, προσφέροντας αυξημένη αποδοτικότητα και βελτιωμένη ηλεκτρική λειτουργία. Όσον αφορά την κατανάλωση, η MG ανακοινώνει ότι η μέση εργοστασιακή ανέρχεται σε 4,4 λτ./100χλμ.<

MG HS – 239 πωλήσεις

Το MG HS εκπροσωπεί τη μάρκα στην D-SUV κατηγορία και διατίθεται τόσο σε plug-in υβριδική έκδοση όσο και με πλήρως υβριδικό κινητήριο σύνολο.

Στην plug-in hybrid έκδοση, το MG HS PHEV+ εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 272 ίππων και 350 Nm ροπής. Το σύστημα διαθέτει μπαταρία 21,4 kWh, επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 103 χλμ., ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.065 χλμ.

Η τιμή εκκίνησης του MG HS PHEV+ διαμορφώνεται στα 34.500 ευρώ στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Exclusive.

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Το MG HS Hybrid+ ενισχύει την παρουσία της MG στην κατηγορία των πλήρως υβριδικών SUV με τις τιμές του να ξεκινούν από 32.700 ευρώ.

Πηγή ζωής του D-SUV των 4.670 χιλιοστών είναι η νέα προηγμένη υβριδική τεχνολογία Hybrid+ που συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων.

Το υβριδικό σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ηλεκτρικής, υβριδικής και θερμικής λειτουργίας, εξασφαλίζοντας βέλτιστη κατανάλωση και υψηλή οδηγική άνεση χωρίς την ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας, το MG HS Hybrid+ επιτυγχάνει κατανάλωση 5,5 λτ./100 χλμ., ενώ ολοκληρώνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε σε 7,9 δευτερόλεπτα.