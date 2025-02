Kosmocar – Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της MAN Hellas Truck & Bus S.A.

Η Kosmocar Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς της MAN HellasTruck & Bus S.A. Καθίσταται πλέον ο επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των φορτηγών και λεωφορείων MAN και των λεωφορείων Neoplan στην Ελλάδα.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, έχοντας λάβει την απαραίτητη έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας. Μετά από περισσότερες από πέντε δεκαετίες επιτυχημένης λειτουργίας και εκπροσώπησης κορυφαίων μαρκών του Volkswagen Group, όπως Volkswagen, Audi, Bentley, Škoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα και Ducati, η Kosmocar Α.Ε. επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα των λεωφορείων και των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Η εξαγορά αυτή αποτελεί στρατηγική κίνηση που ενδυναμώνει τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Kosmocar Α.Ε. και της Volkswagen AG και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή και ισχυρή συνεργασία της με το Group.

Η MAN αποτελεί πρωτοπόρο κατασκευαστή φορτηγών και λεωφορείων, παρέχοντας τεχνολογικά προηγμένα και βιώσιμα οχήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Η Kosmocar Α.Ε., με την τεχνογνωσία και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της, θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες της MAN ενισχύοντας τη θέση της μάρκας στην ελληνική αγορά και διασφαλίζοντας τη συνέχιση των προϊόντων της χωρίς καμία διακοπή. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της MAN παραμένει αναπόσπαστο μέρος της εταιρείας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Η τελετή παράδοσης παραλαβής της MAN Truck & Bus στην KOSMOCAR A.E. έλαβε χώρα στην έδρα της MAN στον Ασπρόπυργο και παραβρέθηκαν στελέχη της MAN SE και της Kosmocar.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Erik Nord Network Strategy & Development Area Europe, Στήβεν Σίρτης Member of the Board Kosmocar, Ιωάννης Εμιρζάς CEO Kosmocar, Roman Sitte Head of Sales Area Europe, Marc Martinez CEO – Managing Director MAN Italy, Lorenzo Menaldo Finance Director MAN Italy, Ηλίας Τσούνης Head of PR Kosmocar.

Ο CEO της Kosmocar Α.Ε., Γιάννης Εμιρζάς, δήλωσε σχετικά: Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της MAN Hellas αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Kosmocar και ενισχύει τη στρατηγική μας για συνεχή εξέλιξη και παροχή καινοτόμων λύσεων στον κλάδο της αυτοκίνησης. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνει το Volkswagen Group αποτελεί για εμάς τιμή, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Με τη δυναμική ομάδα της MAN και τη δική μας εμπειρία, είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσουμε τη θέση της μάρκας στην ελληνική αγορά και θα προσφέρουμε ακόμα περισσότερες επιλογές και αξία στους πελάτες μας. Το μέλλον της μετακίνησης στα επαγγελματικά οχήματα, στα λεωφορεία και τα φορτηγά διαμορφώνεται σήμερα, και εμείς είμαστε έτοιμοι να ηγηθούμε, προσφέροντας καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις».

Η Kosmocar Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη κινητικότητα και στις τεχνολογίες αιχμής, στηρίζοντας τη μετάβαση προς ένα πιο αποδοτικό, φιλικό προς το περιβάλλον και καινοτόμο μέλλον στις μεταφορές.