Lepas L4, L6 και L8: Πόσο κοστίζουν και πότε έρχονται στην Ελλάδα

Η Lepas έκανε την αρχή με το L8, οι τιμές για το L6 έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο η γκάμα της μάρκας αναμένεται να επεκταθεί σύντομα με νέες επιλογές.

Από τη Wuhu της Ανατολικής Κίνας, το “στρατηγείο” της Lepas, οι 4Τροχοί καταγράφουν τις εξελίξεις απευθείας από το Lepas Global Elegance Week. Σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον, η νεοσύστατη μάρκα του ομίλου Chery αποκαλύπτει τη στρατηγική της για τις διεθνείς αγορές και τη φιλοσοφία της που συνδυάζει την τεχνολογική αιχμή με την υψηλή αισθητική.

Παράλληλα, η απόβαση της εταιρείας στην ελληνική αγορά έχει ήδη δρομολογηθεί μέσω της Italian Motion, εταιρείας του Ομίλου Βασιλάκη. Με όπλο το ισχυρό δίκτυο και την τεχνογνωσία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους αυτοκινήτου στη χώρα μας, η Lepas ετοιμάζεται να λανσάρει μια πλήρη γκάμα από SUV, τα L4, L6 και L8, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών με plug-in hybrid -αρχικά- αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Ήδη εδώ το L8

Το πρώτο βήμα για τη μάρκα στην Ελλάδα γίνεται με τη ναυαρχίδα της, το Lepas L8. Πρόκειται για ένα επιβλητικό D-SUV μήκους 4,68 μέτρων, το οποίο εφοδιάζεται με το υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid, παντρεύοντας έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα.

Η συνδυαστική του ισχύς φτάνει τους 279 ίππους, ενώ η μπαταρία LFP των 18,4 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα.

Το L8 είναι ήδη άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τις τιμές του να έχουν ανακοινωθεί επίσημα και να διαμορφώνονται στα 42.900 ευρώ για την έκδοση Essence και στα 44.900 ευρώ για την έκδοση Elegance, περιλαμβάνοντας την τρέχουσα προωθητική ενέργεια των 4.000 ευρώ.

Πότε έρχονται τα L6 και L4

Στην καρδιά της γκάμας τοποθετείται το Lepas L6, ένα C-SUV μήκους 4,55 μέτρων.

Για την plug-in υβριδική έκδοση του L6, οι τιμές είναι ήδη γνωστές και ξεκινούν από τα 33.900 ευρώ για την έκδοση Essence και τα 36.900 ευρώ για την Elegance (με υπολογισμένη την προωθητική έκπτωση των 3.000 ευρώ), ενώ η άφιξή του στους ελληνικούς δρόμους έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, το L6 θα προσφέρεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Η έναρξη των παραγγελιών και η ανακοίνωση των τιμών για το ηλεκτρικό L6 θα γίνουν εντός του Νοεμβρίου, με τα πρώτα αυτοκίνητα να καταφθάνουν στη χώρα μας επίσης τον Δεκέμβριο.

Τη γκάμα συμπληρώνει το Lepas L4, ένα B-SUV μήκους 4,40 μέτρων, προσανατολισμένο στις σύγχρονες αστικές μετακινήσεις. Το χρονοδιάγραμμα για το μοντέλο στην ηλεκτρική του έκδοση ταυτίζεται με εκείνο του ηλεκτρικού L6: το βιβλίο παραγγελιών ανοίγει και οι τιμές ανακοινώνονται μέσα στον Νοέμβριο, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο.