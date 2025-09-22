Lexus LBX Vibrant Edition: Διαθέσιμη στην Ελλάδα η κορυφαία έκδοση του μικρού SUV (τιμές)

Το ιαπωνικό B-SUV διανθίζεται με ακόμα πιο premium στοιχεία, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία “making luxury personal”.

Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε το 2023 η Lexus με το LBX, λανσάροντας το μικρότερο SUV στην ιστορία της. Έκτοτε το μοντέλο έχει προσελκύσει χιλιάδες νέους πελάτες που έλκονται από τη φρέσκια “premium casual” αισθητική και την πολυτέλεια του compact SUV. Τώρα, αυτά τα στοιχεία ενισχύονται ακόμη περισσότερο με την έλευση της νέας ειδικής έκδοσης LBX Vibrant Edition.

Όπως φανερώνει το όνομά της, η Vibrant Edition ξεχωρίζει με ενδιαφέρουσες σχεδιαστικές λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τη σύγχρονη και δυναμική εικόνα του LBX. Εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο την ήδη πλούσια και ευρεία γκάμα του μοντέλου, αποτυπώνει τη φιλοσοφία της Lexus “making luxury personal” – δηλαδή την εξατομίκευση της πολυτέλειας.

Νέα αποκλειστικά χαρακτηριστικά ενισχύουν τον σπορ προσανατολισμό του μοντέλου LBX Emotion, όπως οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε matt black, τα μαύρα σπόιλερ στη βάση του εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, το μαύρο φινίρισμα στα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών, καθώς και τα ένθετα στους προφυλακτήρες σε piano black. Ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο είναι το μαύρο χρωμιωμένο φινίρισμα πάνω από τη μάσκα, η οποία φέρει επένδυση σε απόχρωση jet black – αντλώντας έμπνευση από το υψηλών επιδόσεων πρωτότυπο μοντέλο LBX RR Morizo.

Η παλέτα εξωτερικών χρωμάτων περιλαμβάνει επιλογές διχρωμίας που συνδυάζουν οροφή και κολόνες σε Astral Black με αμάξωμα σε Ruby Red ή Sonic Quartz, καθώς και μια μονόχρωμη βαφή Astral Black. Ως τελική πινελιά, η ξεχωριστή ταυτότητα του μοντέλου εκφράζεται από το έμβλημα Vibrant Edition στις πίσω κολόνες.

Στο εσωτερικό, ο «ζωηρός» χαρακτήρας του αστικού SUV αντανακλάται στη μαύρη επένδυση από δέρμα ημι-ανιλίνης με αντίθετα στοιχεία σε Dark Rose στα μαξιλάρια, στα τμήματα των ώμων, στις επενδύσεις γονάτων, στην κεντρική κονσόλα και στα υποβραχιόνια των μπροστινών θυρών. Η σπορ αίσθηση και η πολυτελής ποιότητα κατασκευής της Lexus τονίζονται από τις διπλές ραφές Tatami σε κόκκινο στα καθίσματα και από τις ζώνες ασφαλείας σε Dark Rose.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με οκτώ ρυθμίσεις, ατμοσφαιρικό φωτισμό με επιλογή 64 χρωμάτων, ασύρματο φορτιστή, τεχνολογία καθαρισμού αέρα nanoe‑X και paddles αλλαγής ταχυτήτων.

Το LBX Vibrant Edition είναι εξοπλισμένο με την τελευταίας γενιάς hybrid electric τεχνολογία της Lexus, που περιλαμβάνει αποδοτικό κινητήρα 1,5 λίτρων και 136 ίππων. Ως το πιο compact μοντέλο της τρέχουσας γκάμας, το LBX είναι ιδανικό για την οδήγηση στους δρόμους της πόλης, προσφέροντας υψηλή θέση οδήγησης και ευελιξία με ακτίνα στροφής 10,4 μ.

Το νέο Lexus LBX Vibrant Edition θα είναι μία έκδοση περιορισμένης παραγωγής που θα κατασκευάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάιο του 2026. Στην Ελλάδα τιμή της δικίνητης έκδοσης ανέρχεται σε 47.200 ευρώ, ενώ της τετρακίνητης σε 49.400 ευρώ.

Ο Andre Schmidt, Επικεφαλής της Lexus Europe, δήλωσε: «Το LBX καθιερώθηκε γρήγορα ως βασικό μοντέλο της Lexus στην Ευρώπη, χτίζοντας μία ισχυρή παρουσία σε νέα τμήματα της αγοράς και επιτυγχάνοντας τον πρωταρχικό στόχο του, να φέρει δηλαδή νέους πελάτες στη μάρκα μας. Είναι ήδη το δεύτερο εμπορικότερο μοντέλο μας, με περισσότερες από 23.000 πωλήσεις το 2024. Με το νέο LBX Vibrant Edition, διευρύνουμε τις επιλογές και προσθέτουμε αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία που τονίζουν τη σπορ και δυναμική του εμφάνιση. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την αποδεδειγμένη ικανότητα του LBX να κατακτήσει νέους πελάτες, ως ένα αυθεντικό Lexus – απλά μικρότερων διαστάσεων».