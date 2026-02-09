Tο νέο Mazda CX-5 στην Ελλάδα – Οι τιμές του ιαπωνικού SUV

Ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Mazda παγκοσμίως, το CX-5, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία του στην ελληνική αγορά.

Η σταδιοδρομία του νέου Mazda CX-5 στην Ελλάδα ξεκίνησε, με την εγχώρια αντιπροσωπεία της ιαπωνικής μάρκας να ανακοινώνει τον τιμοκατάλογο του μοντέλου.



Το Mazda CX-5 νέας γενιάς διατηρεί το εμβληματικό σχήμα του προκατόχου του, ενώ παράλληλα προωθεί τη σχεδιαστική γλώσσα Kodo – Soul of Motion της Mazda. Επιπροσθέτως, ενσωματώνει την τελευταία τεχνολογία Skyactiv, η οποία είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο CX-5 πρώτης γενιάς.

Με 141 ίππους, με κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς

Μοναδική επιλογή σε ό,τι αφορά τα κινητήρια σύνολα είναι ο βενζινοκινητήρας e-Skyactiv G των 2,5 λίτρων που συνδυάζεται με τεχνολογία Mazda M Hybrid 24V με σύστημα brake by wire και αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων που στέλνει την κίνηση στους μποστινούς ή, προαιρετικά, και στους τέσσερις τροχούς. Η ισχύς του κινητήρα φτάνει τους 141 ίππους, η ροπή τα 238 Νm, ενώ όσον αφορά τις επιδόσεις, το 0-100 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 10,5 δευτερόλεπτα.

Πλήρες σε εξοπλισμό από την εισαγωγική έκδοση

Τέσσερα είναι τα εξοπλιστικά επίπεδα: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line και Homura και καθένα από αυτά διατίθεται με ξεχωριστά εσωτερικά φινιρίσματα και εξοπλισμό.

Η εισαγωγική Prime Line περιλαμβάνει Bluetooth, αυτόματο σύστημα κλιματισμού, LED φώτα μπροστά και πίσω, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, θύρα USB-C, προβολείς LED, κάμερα οπισθοπορείας, πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, οθόνη αφής TFT 12,9 ιντσών, ηχοσύστημα με 8 ηχεία και μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.

Από 34.960 ευρώ

Οι τιμές του νέου Mazda CX-5 εκκινούν στην Ελλάδα από τα 34.960 ευρώ στην έκδοση Prime-Line. Οι επόμενες τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις συνδυάζονται με κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς. Αναλυτικά: