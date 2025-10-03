Με μεγαλύτερη αυτονομία τα Tesla Model 3 και Model Υ – Οι τιμές τους στην Ελλάδα

Αμφότερα τα δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να διανύσουν περισσότερα χιλιόμετρα με μια φόρτιση, ενώ το Model 3 φέρει επιπλέον αναβαθμίσεις. Πόσο κοστίζουν στην ελληνική αγορά.

Αναβαθμίσεις στα δημοφιλέστερα μοντέλα της, Model 3 και Model Y, ανακοίνωσε η Tesla, με στόχο να τα καταστήσει ακόμα πιο ελκυστικά στο καταναλωτικό κοινό.

Αμφότερα τα μοντέλα πλέον έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ το Tesla Model 3 ενσωματώνει νέο μοχλό φλας, όπως και νέα κάμερα στο μπροστινό μέρος. Αυτή προσφέρει μέσω της κεντρικής οθόνης διευρυμένη θέα του περιβάλλοντος χώρου, ενώ είναι εξοπλισμένη με σύστημα καθαρισμού υγρών και ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης για την αποφυγή θαμπώματος.

Αυξημένη αυτονομία – Model 3 & Model Y

Το αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν φέρει αναβαθμισμένες μπαταρίες, με στοιχεία υψηλής πυκνότητας που παρέχουν περισσότερη ενέργεια. Σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση, πλέον οι κάτοχοι μπορούν να διανύσουν περισσότερα χιλιόμετρα με μια φόρτιση.

Model 3 με πίσω κίνηση: 520 χλμ. αυτονομία (ζάντες 19”)

Model 3 με πίσω κίνηση: 554 χλμ. (στάνταρ ζάντες 18”), από 513 χλμ.

Model 3 Long Range με πίσω κίνηση: 750 χλμ. αυτονομία (στάνταρ ζάντες 18”), από 702 χλμ.

Model 3 Long Range με τετρακίνηση: 716 χλμ. (ζάντες 18”) από 678 χλμ.

Model 3 Performance: 571 χλμ. αυτονομία, από 528 χλμ.

Περισσότερα χιλιόμετρα με μια φόρτιση μπορούν να διανύσουν και όσοι επιλέξουν το Tesla Model Y Long Range, με την τετρακίνητη έκδοση να έχει αυξημένη αυτονομία από 586 χλμ. στα 629 χλμ.

Όπως ανακοινώνει η Tesla, τα αναβαθμισμένα μοντέλα είναι διαθέσιμα για παραγγελία, με τις τιμές να παραμένουν αμετάβλητες. Ειδικότερα: