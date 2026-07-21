Με όφελος έως 2.500 ευρώ το Jeep Avenger e-Hybrid

Η προωθητική ενέργεια αφορά συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, ενώ περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων χωρίς επιβάρυνση.

Με όφελος που φτάνει τα 2.500 ευρώ προσφέρεται το Jeep Avenger e-Hybrid, στα επίπεδα εξοπλισμού Longitude και Altitude, και σε συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Ο εξοπλισμός του επιπέδου Longitude περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων ζάντες αλουμινίου, Full LED Reflector προβολείς, κλιματισμό, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, infotainment με οθόνη αφής 10,25”, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα Selec-Terrain, Hill Descent Control, ηλεκτρικό χειρόφρενο και πακέτο ADAS με αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση στην λωρίδα κίνησης, ανίχνευση κόπωσης οδηγού.

Το επίπεδο Altitude έχει επιπλέον ζάντες 17”, προβολείς ομίχλης, αυτόματους προβολείς, καθίσματα με επενδύσεις από ύφασμα/βινύλιο, δερμάτινο τιμόνι, διπλό πάτωμα χώρου αποσκευών με ρυθμιζόμενο ύψος, αυτόματο κλιματισμό, adaptive cruise control, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, κάμερα οπισθοπορείας και ενεργοποίηση κινητήρα χωρίς κλειδί.

Επιπλέον, το μοντέλο προσφέρεται με εγγύηση 8 ετών (που είναι μεταβιβάσιμη), με κάλυψη και για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος, και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων χωρίς επιβάρυνση.

Αμφότερες οι εκδόσεις κινούνται από έναν 1.200άρη κινητήρα βενζίνης που σε συνδυασμό με τη 48βολτη υβριδική τεχνολογία αποδίδει 110 ίππους. Το μοντέλο σε χαμηλές ταχύτητες κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου.