Με όφελος έως 6.000 ευρώ τα Skoda Enyaq και Elroq

Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, κάθε νέος πελάτης αποκτά και ένα ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ.

Η Skoda ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος «Μήνας Ηλεκτροκίνησης» και για τον Οκτώβριο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με όφελος έως 6.000 ευρώ και δωρεάν πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ.

Η ενέργεια αφορά στα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq και Enyaq, δύο μοντέλα που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Ιούλιο του 2025 και εξακολουθούν να βρίσκονται στο Top 5 των πωλήσεων στην Ευρώπη. Η προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει:

“Skoda e-Bonus” αξίας 3.000 ευρώ

Επιδότηση μέσω του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, ύψους 3.000 ευρ (Περισσότερες πληροφορίες στο kinoumeilektrika3.gov.gr)

Παράλληλα, κάθε νέος αγοραστής επωφελείται από δωρεάν Wallbox Elli Charger Connect και δωρεάν μελέτη & τοποθέτηση συνολικής αξίας 840 ευρώ, σε συνεργασία με την Protergia, εξασφαλίζοντας πλήρη ετοιμότητα για φόρτιση στο σπίτι.

Η ενέργεια ισχύει για τιμολογήσεις έως 31 Οκτωβρίου 2025 και δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες στο www.skoda.gr/buy-now/skoda-electric-month