Με σπασμένα τα φρένα η Toyota – Αύξηση πωλήσεων για 8ο συνεχόμενο μήνα

Η ιαπωνική μάρκα συνεχίζει να βλέπει τις πωλήσεις της να αυξάνονται, έχοντας ως πολιορκητικό κριό τα πλήρως υβριδικά μοντέλα.

Μεγάλη ζήτηση συνεχίζουν να γνωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο τα μοντέλα της Toyota, με την ιαπωνική εταιρεία να ανακοινώνει αύξηση των πωλήσεων για 8ο συνεχόμενο μήνα, λόγω ισχυρής ζήτησης για τα υβριδικά προϊόντα της στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, τον περασμένο Αύγουστο, οι παγκόσμιες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 844.963 οχήματα, με τις πωλήσεις στις ΗΠΑ να γνωρίσουν άνοδο της τάξης του 13,6% στις 225.367 οχήματα.

Η αύξηση των πωλήσεων σημειώθηκε παρά την επιβράδυνση εντός της Ιαπωνίας, λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Σημειώνεται ότι στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις της πολυτελούς μάρκας, Lexus.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία εστιάζει στη δυναμική ανάπτυξη των πωλήσεων υβριδικών οχημάτων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου τον Αύγουστο οι μάρκες Toyota και Lexus κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 14%.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 35%, φτάνοντας τις 17.056 μονάδες, αν και στην Ιαπωνία πουλήθηκαν μόλις 18 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, η Toyota ανακοίνωσε ότι τον Αύγουστο η παγκόσμια παραγωγή της αυξήθηκε κατά 4,9%, φτάνοντας τα 744.176 οχήματα. Από αυτά τα 207.990 κατασκευάστηκαν εντός της Ιαπωνίας, και τα 536.186 εκτός της ασιατικής χώρας.

Η παγκόσμια ανάπτυξη της Toyota σημειώθηκε, εν μέσω εμπορικών αναταράξεων που συνδέονται με τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στις εισαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Οι δασμοί ανέρχονται σε 15% και οδήγησαν την Toyota στο να υποβαθμίσει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του έτους.

Πλέον προβλέπει λειτουργικά κέρδη ύψους 3,2 τρισεκατομμυρίων γιεν (21,44 δισ. δολάρια) για τη χρήση που λήγει τον Μάρτιο του 2026, έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,8 τρισεκατομμύρια γιεν (25, 46 δισ. δολάρια).