Μεγάλη έκπτωση για το μεσαίο ηλεκτρικό SUV Geely EX5

Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV διατίθεται με χαμηλότερη τιμή, διεκδικώντας με ακόμα μεγαλύτερες αξιώσεις την προσοχή του καταναλωτικού κοινού.

Προτάσσοντας καλλίγραμμη σιλουέτα, δίχως υπερβολές, ποιοτική καμπίνα, ευρυχωρία και αποδοτικό σύστημα κίνησης, το Geely EX5 έχει εισέλθει δυναμικά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα να διακριθεί μέσα στο πολύχρωμο, σήμερα, ψηφιδωτό των ηλεκτρικών SUV της μεσαίας κατηγορίας.

Το Geely EX5 ξεκίνησε το εμπορικό του ταξίδι στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή στα 29.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του προωθητικού προγράμματος “Freedom Bonus”, παράλληλα με το όφελος του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Πλέον, το μεσαίο SUV γίνεται πιο προσιτό στο καταναλωτικό κοινό, μιας και η μάρκα ενισχύει την προωθητική της ενέργεια, μειώνοντας την τιμή στα 26.990 ευρώ, στην έκδοση Pro.

Το EX5 φέρει μήκος 4,615 μ. ενώ αξιοποιεί το μεταξόνιο των 2,75 μ. για τη δημιουργία μιας ευρύχωρης καμπίνας, με κεντρική οθόνη αφής 15,4”, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα, αυτόματο κλιματισμό και μια εκτενή δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης (ADAS).

Η πλατφόρμα GEA στην οποία βασίζεται το ΕΧ5, υποστηρίζει ηλεκτρικό κύκλωμα 400V και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χημεία LFP χωρητικότητας 60,22 kWh η οποία τροφοδοτεί ηλεκτροκινητήρα ισχύος 218 ίππων.

Σύμφωνα με τη Geely η μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου εξασφαλίζει αυτονομία 430 χλμ. (πρότυπο WLTP), δυνατότητα φόρτισης 30%-80% σε μόλις 20 λεπτά, και είναι σχεδιασμένη για απροβλημάτιστη λειτουργία για 1.000.000 χιλιόμετρα.

Το Geely EX5 προσφέρεται με 6 χρόνια εγγύηση για το σύνολο του αυτοκινήτου και 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία υψηλής τάσης. Η μάρκα εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη Geo Mobility Hellas, ενώ μπορείτε να διαβάσετε τη δοκιμή του EX5 εδώ.