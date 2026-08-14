Μειώθηκαν οι νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Αύξηση 6,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιούλιο του έτους 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τον Ιούλιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 24.024 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 25.000 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 3,9%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 6,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιούλιο του έτους 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του 2026 ανέρχονται σε 13.484 έναντι 14.754 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 8,6%. Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούλιο του 2026, ανήλθε σε 11.240 έναντι 10.705 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,0%. Μείωση 4,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούλιο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του 2026 ανέρχονται σε 10.830 έναντι 10.278 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%. Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 170.312 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 162.902 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%. Αύξηση 3,5% είχε παρουσιάσει το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 ανέρχονται σε 103.599 έναντι 98.871 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4,8%. Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, ανήλθε σε 57.633 έναντι 55.754 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Αύξηση 7,0% είχε παρουσιάσει το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 ανέρχονται σε 55.057 έναντι 53.339 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2%.