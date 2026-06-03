Mercedes: 140 αυτοκίνητα GLA με όφελος 10.000 ευρώ

H Mercedes προσφέρει 140 σε επετειακή τιμή για να γιορτάσει 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου.

Η Mercedes GLA 200 συνδυάζει την προσιτή πολυτέλεια με τη δυναμική σχεδίαση, την άνεση, την ασφάλεια και την τεχνολογία που χαρακτηρίζουν κάθε Mercedes-Benz. Με σύγχρονο design, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και το σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών «Hey Mercedes», κάθε διαδρομή γίνεται μία εμπειρία πολυτέλειας, άνεσης, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,3 λίτρων αποδίδει 163 ίππους, προσφέροντας δυναμική απόδοση σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας – όλα όσα αναμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο με το αστέρι στο καπώ.

Οι GLA 200 Progressive της επετειακής ενέργειας είναι ετοιμοπαράδοτες, με το συνολικό όφελος για τον αγοραστή να ξεπερνά τα 5.500 ευρώ. Αντίστοιχα, η GLA 200 Iconic που φέρνει χαρακτηριστικά που τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα της, όπως το πακέτο AMG που αναδεικνύει τη σπορ σχεδιάση, τη μεταλλική βαφή και το πακέτο NIGHT, προσφέρεται με συνολικό όφελος άνω των 10.000 ευρώ, στα 45.990 ευρώ.

Εναλλακτικά στα παραπάνω προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης 12-48 μηνών με 35% προκαταβολή.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των 140 αυτοκινήτων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα οχήματα και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων της Mercedes.