Η νέα Mercedes GLA ήρθε στην Ελλάδα: Οι τιμές της

H Mercedes GLA, ένα από τα πιο δημοφιλή premium SUV των τελευταίων ετών, ξεκινάει το εμπορικό της ταξίδι στην Ελλάδα, πλήρως αναβαθμισμένη σε όλους τους τομείς.
Η Mercedes ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εμπορική παρουσία της GLA στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας την έναρξη της διάθεσης του δημοφιλούς SUV στην τρίτη του γενιά. Το ταξίδι του νέου μοντέλου ξεκινάει στη χώρα μας με δύο αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές, ενώ η εταιρεία υπόσχεται πως σύντομα η γκάμα θα εμπλουτιστεί και με ήπια υβριδικά κινητήρια σύνολα.
Αρχή με δύο ηλεκτρικές επιλογές
Η πρώτη διαθέσιμη έκδοση είναι η GLA 250+ electric, η οποία αποδίδει 272 ίππους και εφοδιάζεται με μπαταρία τεχνολογίας NMC χωρητικότητας 85 kWh, προσφέροντας εντυπωσιακή αυτονομία που φτάνει τα 657 χιλιόμετρα.
Για όσους αναζητούν κάτι ισχυρότερο, η δεύτερη επιλογή είναι η τετρακίνητη GLA 350 4MΑΤΙC. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει την ίδια μπαταρία αλλά ενσωματώνει έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα, κάτι που εκτοξεύει την ισχύ στους 354 ίππους, με την αυτονομία να διαμορφώνεται στα 643 χιλιόμετρα. Η κορυφαία αυτή έκδοση ολοκληρώνει το σπριντ των 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα, διατηρώντας το DNA των επιδόσεων της μάρκας ανέπαφο και στη νέα ηλεκτρική εποχή.
Ξεχωριστή σε σχεδίαση
Η νέα GLA βασίζεται στο ίδιο πάτωμα με την CLA και είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η απόσταση από το έδαφος είναι μικρότερη κατά 20 χιλιοστά, το μεταξόνιο έχει μεγαλώσει κατά 61 χιλιοστά και το πίσω μετατρόχιο είναι φαρδύτερο κατά 31 χιλιοστά.
Παράλληλα, πρόκειται για το πρώτο κόμπακτ μοντέλο της Mercedes που υιοθετεί τη νέα εντυπωσιακή φωτιζόμενη μάσκα της εταιρείας, η οποία αποτελείται από περισσότερα από 600 φωτιζόμενα στοιχεία και προσφέρει μοναδικά animation κατά το ξεκλείδωμα ή την υποδοχή του οδηγού. Σε συνδυασμό με το μεγάλο φωτιζόμενο αστέρι, τις φωτεινές υπογραφές τεχνολογίας LED και την ενιαία φωτεινή λωρίδα στο πίσω μέρος, δημιουργείται μια άκρως αναγνωρίσιμη εικόνα, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.
Οι εξωτερικές αλλαγές έχουν άμεσο αντίκτυπο και στο εσωτερικό, το οποίο είναι πλέον αισθητά πιο ευρύχωρο, premium και high-tech. Το αυξημένο μεταξόνιο μεταφράζεται σε περισσότερο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι, ειδικά για τους επιβάτες της δεύτερης σειράς. Ο χώρος αποσκευών φτάνει πλέον τα 410 λίτρα, σημειώνοντας αύξηση 70 λίτρων σε σχέση με το παρελθόν, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.400 λίτρα. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις διατίθεται και ένας επιπλέον πρακτικός αποθηκευτικός χώρος στο εμπρός μέρος (frunk) της τάξεως των 107 λίτρων.
Νέο σκηνικό στην καμπίνα
Στην καμπίνα, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η MBUX Superscreen, η οποία απλώνεται σχεδόν σε όλο το πλάτος του ταμπλό και μπορεί να φιλοξενήσει έως και τρεις οθόνες: μία για τον πίνακα οργάνων, μία κεντρική αφής και μία επιπλέον για τον συνοδηγό. Το τεχνολογικό αυτό υπόβαθρο στηρίζεται στο νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS και στον εξελιγμένο MBUX Virtual Assistant, ο οποίος μετατρέπεται σε έναν πραγματικό ψηφιακό συνοδηγό.
Αξιοποιώντας συνδυαστικά τεχνολογίες όπως το ChatGPT, το Google Gemini και το Microsoft Bing, ο βοηθός αυτός μπορεί πλέον να κάνει φυσικούς διαλόγους, να θυμάται προηγούμενες πληροφορίες της συζήτησης και να απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αφορούν από την αναζήτηση φορτιστών και τον καιρό, μέχρι την κατάσταση των χιονοδρομικών κέντρων.
Οι τιμές
Οι τιμές της νέας Mercedes GLA στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3
Mercedes GLA 250+ electric: Από 50.700 ευρώ
Mercedes GLA 350 electric: Από 54.500 ευρώ