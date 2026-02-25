Η νέα Mercedes GLB έφτασε στην Ελλάδα (+τιμές)

Η διαθέση της νέας Mercedes GLB στην ελληνική αγορά ξεκινάει με δύο αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές με ισχύ 272 και 354 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 85 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία μεγαλύτερη των 600 χιλιομέτρων.

Το εμπορικό της ταξίδι στην Ελλάδα ξεκινάει η Mercedes GLB, προτάσσοντας σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα, μεγαλύτερους χώρους, προηγμένα συστήματα κίνησης και «έξυπνες» λειτουργίες που απαντούν στα «θέλω» του σύγχρονου οδηγού.

Αρχικά θα είναι διαθέσιμη σε δύο ηλεκτρικά σύνολα στους 272 και 354 ίππους, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και η διάθεση των ήπια υβριδικών εκδόσεων που θα τοποθετηθούν, κατά πάσα πιθανότητα, στη βάση της γκάμας.

Μεγαλύτερη και πιο hi-tech

Η νέα Mercedes GLB έχει μεγαλώσει σε μήκος, πλάτος και μεταξόνιο, προσφέροντας, ακόμη περισσότερους χώρους στους πίσω επιβάτες τόσο για τα πόδια όσο και για κεφάλια τους, παρότι το ύψος, έχει μειωθεί κατά 14 χιλιοστά. Ο χώρος αποσκευών στη νέα GLB μπορεί να μεταφέρει έως από 480 έως 540 λίτρα στην 7θέσια και 5θέσια έκδοση αντίστοιχα, ενώ με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, η χωρητικότητα πίσω από τους επιβάτες, μεγαλώνει έως τα 1.715 λίτρα.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις, διαθέτουν επίσης χώρο αποθήκευσης κάτω από το καπό (frunk) που φτάνει τα 127 λίτρα, έναν από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία του μοντέλου.

Εντυπωσιακό είναι το τοπίο μέσα στην καμπίνα, αφού το προαιρετικό MBUX Superscreen με τις τρεις οθόνες: μία οθόνη 10,25 ιντσών για τον οδηγό, μία κεντρική οθόνη 14 ιντσών και μία 14 ιντσών για τον συνοδηγό, τραβάει αμέσως το βλέμμα. Η χρήση τους γίνεται δυνατή χάρη στο νέο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), που σηματοδοτεί την έναρξη της τέταρτης γενιάς MBUX, του πρώτου συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας εντός αυτοκινήτου που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) τόσο από τη Microsoft όσο και από τη Google, συνδυάζοντας για πρώτη φορά πολλούς AI agents σε ένα ενιαίοι οικοσύστημα.

Εκκίνηση με δύο ηλεκτρικές εκδόσεις

Η εμπορική διάθεση της GLB ξεκινάει με τις ηλεκτρικές εκδόσεις GLB 250+ και GLB 350 4MATIC, που φέρουν κιβώτιο δύο σχέσεων και μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 85 kWh. Η πρώτη ενσωματώνει κινητήρα 272 PS στο πίσω μέρος, επιταχύνοντας στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,4 δλ., με την ισχυρότερη έκδοση να έχει τετρακίνητη υπόσταση 354 ίππων (+ένας κινητήρας στο μπροστινό μέρος) για ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δλ.

Σε αμφότερες τις εκδόσεις η αυτονομία υπερβαίνει τα 600 χλμ., ενώ χάρη στην αρχιτεκτονική των 800V (ισχύ φόρτισης έως 320 kW), μπορούν να «προστεθούν» έως και 260 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Οι τιμές της Mercedes-Benz GLB, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: