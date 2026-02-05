Μεταχειρισμένα με τιμή έως 10.000 ευρώ: Τα 5 μοντέλα που ψάχνουν όλοι

Αυτά τα 5 μεταχειρισμένα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσων ψάχνουν ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο για να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, ειδικά για όσους αναζητούν αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις χωρίς να ξεπεράσουν το όριο των 10.000 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία τιμής, οι επιλογές δεν είναι λίγες και καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες: από ευέλικτα city cars για καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, μέχρι πιο πρακτικά supermini με αυξημένους χώρους και σύγχρονη τεχνολογία.

Στο άρθρο που ακολουθεί, έχουν επιλεχθεί πέντε μεταχειρισμένα μοντέλα που ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας χαμηλό κόστος χρήσης, αξιοπιστία και καλή σχέση αξίας–τιμής.

Toyota Aygo

Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αναζητά ένα αυτοκίνητο με compact διαστάσεις, ικανό να ελίσσεται με άνεση στους στενούς δρόμους της πόλης, να παρκάρει εύκολα σε περιορισμένους χώρους και, παράλληλα, να καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερη βενζίνη. Αν όλα τα παραπάνω συνοδεύονται και από αποδεδειγμένη αξιοπιστία, τότε μιλάμε για τον ιδανικό συνδυασμό. Το Toyota Aygo συγκαταλέγεται στα μοντέλα που μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά αυτές τις ανάγκες.

Το όνομά του προέρχεται από τη φράση «I go» («εγώ πηγαίνω»), συμβολίζοντας την ελευθερία κινήσεων και την ευελιξία μέσα στις ασφυκτικές συνθήκες κυκλοφορίας των αστικών κέντρων. Η πρώτη γενιά του έκανε την εμφάνισή της στις αρχές της νέας χιλιετίας και κέρδισε άμεσα την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού. Ο ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1.0 VVT-i αποδείχθηκε ιδιαίτερα οικονομικός και αξιόπιστος, γεγονός που οδήγησε την Toyota να τον διατηρήσει και στη δεύτερη γενιά που παρουσιάστηκε το 2014, με μικρή αύξηση στην απόδοση (72 PS αντί για 68).

Σήμερα, με τα χρόνια να έχουν περάσει και τα χιλιόμετρα να είναι αρκετά στις περισσότερες διαθέσιμες επιλογές, οι τιμές για το Aygo πρώτης γενιάς ξεκινούν περίπου από τα 5.000 ευρώ. Η δεύτερη γενιά κοστολογείται συνήθως από 7.500 έως 9.500 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση και την κατάστασή της, ενώ δεν λείπουν και αγγελίες για πλουσιότερα εξοπλισμένα αυτοκίνητα που ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.

Suzuki Swift

Το Suzuki Swift έχει σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά τα τελευταία 20 χρόνια και αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μικρά μοντέλα. Από την πρώτη του γενιά έως και σήμερα, η εμπορική του πορεία βασίζεται στο τρίπτυχο αξιοπιστία, οικονομικοί κινητήρες και μικρές διαστάσεις αμαξώματος.

Στις αγγελίες μεταχειρισμένων υπάρχουν αρκετά Swift πρώτης γενιάς με τιμές γύρω στα 5.000 ευρώ, ωστόσο με λίγα παραπάνω χρήματα μπορεί κανείς να στραφεί σε νεότερες γενιές που προσφέρουν περισσότερη τεχνολογία και σύγχρονα συστήματα άνεσης. Το Swift δεύτερης γενιάς κοστολογείται από περίπου 8.000 ευρώ, ενώ οι τιμές για την τρίτη γενιά, με έτη κατασκευής από το 2017 έως το 2023, κυμαίνονται κοντά στα 10.000 ευρώ. Οι περισσότερες εκδόσεις συνδυάζονται με μικρού κυβισμού κινητήρες βενζίνης, με μοναδική εξαίρεση τις σπορ εκδόσεις Swift Sport που αποδίδουν 125 ίππους.

Hyundai i20

Το Hyundai i20 αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, προσφέροντας άνεση, πρακτικότητα και σύγχρονους χώρους σε compact διαστάσεις. Από την πρώτη του παρουσία στην ελληνική αγορά, απέσπασε θετικές κριτικές για την καλή ποιότητα κατασκευής και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του ακόμα και στις βασικές εκδόσεις.

Στην αγορά των μεταχειρισμένων, μπορεί κανείς να βρει επιλογές για το πρώτης γενιάς μοντέλο, ωστόσο προτιμητέα επιλογή θα ήταν το δεύτερης γενιάς i20 που προσφέρει πολλούς χώρους για τα δεδομένα της κατηγορίας του και ήταν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μικρά της αγοράς. Κάτω από τα 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές σε ντίζελ και ατμοσφαιρικούς κινητήρες βενζίνης, με τις turbo εκδόσεις να κοστολογούνται λίγο παραπάνω.

Toyota Yaris

Το Toyota Yaris αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της Toyota και, ειδικά στην Ελλάδα, θεωρείται σημείο αναφοράς στο B-segment. Από την πρώτη κιόλας γενιά του, που φέρει την υπογραφή του Έλληνα σχεδιαστή Σωτήρη Κωβού, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το εγχώριο κοινό. Παρότι αντικατέστησε το επίσης δημοφιλές Starlet, το Yaris —που πήρε το όνομά του από τη θεά Χάρις— σημείωσε εξαιρετική εμπορική πορεία, προσφερόμενο σε εκδόσεις βενζίνης και ντίζελ, καθώς και στην κορυφαία T-Sport των 105 ίππων.

Η δεύτερη γενιά παρουσιάστηκε το 2005 και διατήρησε τις compact διαστάσεις, προσφέροντας όμως αυξημένη πρακτικότητα τόσο στους χώρους για μικροαντικείμενα όσο και στο πορτμπαγκάζ. Ως μεταχειρισμένο, το Yaris δεύτερης γενιάς κοστολογείται σήμερα από 6.500 έως 8.000 ευρώ, ανάλογα με την κατάστασή του και τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ μπορεί κανείς να βρει και Yaris τρίτης γενιάς, ένα μοντέλο που έγραψε ιστορία ως το πρώτο της κατηγορίας του με αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα. Οι περισσότερες διαθέσιμες αγγελίες αφορούν εκδόσεις με τον πετρελαιοκινητήρα 1.4, ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα αυτοκίνητα που εφοδιάζονται με το ιδιαίτερα περιζήτητο υβριδικό σύνολο.

Ford Fiesta

Το Ford Fiesta έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ελληνική αγορά ως ένα από τα πιο ευχάριστα στο δρόμο μικρά αυτοκίνητα. Η ικανότητά του να συνδυάζει σπορ αίσθηση οδήγησης με την πρακτικότητα και τον καλό εξοπλισμό, το έχει καταστήσει διαχρονικά δημοφιλή επιλογή σε όσους αναζητούν ένα “fun-to-drive” αυτοκίνητο χωρίς υψηλό κόστος.

Το ενδιαφέρον ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές μεταχειρισμένων τραβούν τα Fiesta έβδομης γενιάς (κατασκευής από το 2016 και μετά) που συνδυάζονται είτε με τον υπερτροφοδοτούμενο EcoBoost κινητήρα του 1,0 λτ. με απόδοση 100 ίππους, είτε με τον πετρελαιοκινητήρα των 1,5 λίτρων για όσους θέλουν να κάνουν πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο. Όποιος θέλει να εξοικονομήσει κάποια ευρώ και δεν προτεραιοποιεί τις επιδόσεις, μπορεί επίσης να επιλέξει τον ατμοσφαιρικό κινητήρα των 1,1 λίτρων με τους 85 ίππους.