MG: Αύξηση πωλήσεων κατά 43% στην ελληνική αγορά το 2025

Τις περισσότερες πωλήσεις για την MG σημείωσε το MG ZS Max Hybrid+ που συνδυάζει αποδοτικό υβριδικό σύστημα κίνησης και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Με 4.502 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων (μερίδιο αγοράς 3,1%) έκλεισε το 2025 για την MG στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 43% συγκριτικά με το 2024, όταν διέθεσε 3.163 αυτοκίνητα.

Το μοντέλο-πολιορκητικός κριός της μάρκας ήταν το MG ZS Max Hybrid+ με 1.454 οχήματα, και ήταν το best-seller C-SUV με υβριδικό σύνολο στο κανάλι των λιανικών πωλήσεων. Καθοριστικό ρόλο στην εμπορική εκτόξευση του μοντέλου διαδραμάτισε το προηγμένο υβριδικό σύστημα που αποδίδει 197 ίππους, η χαμηλή κατανάλωση, οι μειωμένοι ρύποι και ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός.

Το MG3 ήταν η άλλη μεγάλη επιτυχία της χρονιάς, όχι μόνο σε επίπεδο πωλήσεων, αλλά και αναγνώρισης. Το compact υβριδικό hatchback εξασφάλισε θέση ανάμεσα στα πιο δημοφιλή μοντέλα της MG, συνδυάζοντας οικονομία, πρακτικότητα και τεχνολογία σε μια κατηγορία όπου η επιλογή του πελάτη είναι κρίσιμη. Το MG3 Hybrid+ αναδείχθηκε και «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» για το 2025 ύστερα από ψηφοφορία των 27 εκλεκτόρων του Θεσμού.

Παράλληλα, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας MG πρόσθεσαν σημαντικές μονάδες στην επιτυχία. Το MG4, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της μάρκας, συνέβαλε στο συνολικό αποτύπωμα με σταθερή ζήτηση σε μια κατηγορία που διαρκώς ενισχύεται από καταναλωτές που αναζητούν πλήρως ηλεκτρικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας.

Το MG HS PHEV+, από την άλλη πλευρά, ενίσχυσε την παρουσία της MG στην κατηγορία των μεσαίων SUV, προσφέροντας έναν πλούσιο εξοπλισμό, οικογενειακή άνεση και ανταγωνιστικές επιλογές Plug-in υβριδικής τεχνολογίας, με αυτονομίες που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης και τα 1.000 χιλιόμετρα συνδυαστικής κίνησης.

Η MG εκπροσωπείται στη χώρα μας από τον Όμιλο Συγγελίδη, ενώ ήδη διαθέτει 30 σημεία εξυπηρέτησης των καταναλωτών, καλύπτοντας την ελληνική επικράτεια σε ποσοστό άνω του 95%.