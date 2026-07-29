MG HS Hybrid+: Αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. με προσιτή τιμή

Η νέα προηγμένη υβριδική τεχνολογία Hybrid+ εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και ικανοποιητικές επιδόσεις.

Το νέο MG HS Hybrid+ ενισχύει την παρουσία της MG στην ελληνική αγορά, προτάσσοντας αυτονομία άνω των 1.000 χλμ., προσιτή τιμή και 7 χρόνια εγγύηση.

Πηγή ζωής του D-SUV των 4.670 χιλιοστών είναι η νέα προηγμένη υβριδική τεχνολογία Hybrid+ που συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων και άμεση απόκριση.

Το υβριδικό σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ηλεκτρικής, υβριδικής και θερμικής λειτουργίας, εξασφαλίζοντας βέλτιστη κατανάλωση και υψηλή οδηγική άνεση χωρίς την ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας, το MG HS Hybrid+ επιτυγχάνει κατανάλωση 5,5 λίτρα/100 χλμ., ενώ ολοκληρώνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Σχεδιαστικά το D-SUV ξεχωρίζει με την επιβλητική μαύρη μάσκα με τις χρωμιωμένες λεπτομέρειες, τους λεπτούς LED προβολείς, τη χαρακτηριστική φωτεινή μπάρα στο πίσω μέρος, τις ράγες οροφής και τις στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

Στο εσωτερικό, δεσπόζουν οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών, για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας αντίστοιχα. Παράλληλα, υποστηρίζονται Apple CarPlay και Android Auto, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και ευκολία χρήσης. Πλήρες είναι και το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού MG Pilot το οποίο περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας και υποστήριξης, συμβάλλοντας σε μια πιο ασφαλή και ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης.

Το MG HS Hybrid+ είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης στα 30.900 ευρώ και συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.