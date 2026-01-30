MG ZS Max Hybrid+: Το φθηνότερο οικογενειακό υβριδικό SUV στην Ελλάδα (+τιμή)

Το MG ZS Max Hybrid+ αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει ένα υβριδικό οικογενειακό SUV.

Τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα γνωρίζουν έντονη άνοδο στις πωλήσεις στην ελληνική αγορά, καθώς αποτελούν μια ιδανική λύση για όσους αναζητούν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου χωρίς την ανάγκη φόρτισης από πρίζα. Σε αυτό το περιβάλλον, το MG ZS Max Hybrid+ ξεχωρίζει, καταφέρνοντας να αναδειχθεί ως το τρίτο δημοφιλέστερο μοντέλο στην κατηγορία των C-SUV στη χώρα μας.

Ο βασικός λόγος της επιτυχίας του δεν είναι άλλος από τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συνδυασμό τιμής και τεχνολογίας, καθώς σήμερα αποτελεί το φθηνότερο υβριδικό οικογενειακό SUV στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης 24.050 ευρώ, καθιστώντας το μια από τις πιο δελεαστικές προτάσεις της αγοράς.

Κατανάλωση μικρού αυτοκινήτου

Περνώντας ευθύς αμέσως σε ό,τι αφορά το κινητήριο σύνολο του αυτοκινήτου, αυτό αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης, έναν ηλεκτροκινητήρα και μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Το θερμικό σκέλος συνθέτει ένας ατμοσφαιρικός 1.500άρης κινητήρας με ονομαστική ισχύ 102 ίππων, ενώ το ηλεκτρικό, ένα μοτέρ με απόδοση 136 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm. Συνδυαστικά, η απόδοση φτάνει στην καθ’ όλα εντυπωσιακή τιμή των 197 ίππων.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και φορτίζεται από μια γεννήτρια 45 kW. Αυτό το υβριδικό «πακέτο», το οποίο συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς, μπορεί να επιταχύνει το υβριδικό ZS από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 8,7 δλ.

Όσον αφορά την οικονομία στις μετακινήσεις, η MG ανακοινώνει πως σε μεικτές συνθήκες, η κατανάλωση φτάνει τα 5 λτ./100 χλμ. σύμφωνα με τα τεστ του WLTP, με το οδοιπορικό στα Καλάβρυτα να δείχνει πως η μέση κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες δεν απέχει πολύ.

Τιμές, εκδόσεις και εξοπλισμός

Η γκάμα εξοπλιστικών εκδόσεων περιλαμβάνει τρεις επιλογές: Excite, Exclusive και Luxury με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 24.050, τα 26.550 και τα 29.150 ευρώ αντίστοιχα. Η εισαγωγική Εxcite περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED φώτα ημέρας και LED πίσω φώτα, αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικούς θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους καθρέπτες, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και immobilizer.

Παράλληλα, στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνολογιών ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού που περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο cruise control, ενεργό φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση αναχώρησης από τη λωρίδα, προειδοποίηση για εμπόδια κατά την οπισθοπορεία και για την ύπαρξη εμποδίου στα σημεία που δεν καλύπτουν οι εξωτερικοί καθρέπτες, προειδοποίηση σύγκρουσης και υποβοήθηση κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Πολυετής εγγύηση

Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου συνοδεύονται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (ή 150.000 χιλιομέτρων) και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η οδική βοήθεια της MG καλύπτει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη 24/7 και επί τόπου επισκευή ή ρυμούλκηση στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή MG, οπουδήποτε στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.