MG ZS Max: Τα κύρια γνωρίσματα του οικογενειακού SUV των 19.950 ευρώ

Το C-SUV καταγράφει υψηλές εμπορικές πτήσεις, προτάσσοντας υβριδική τεχνολογία 197 ίππων, άνεση, τεχνολογία και ανταγωνιστική τιμή.

Φέτος το MG ZS Max έχει καταφέρει να εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV, την ίδια ώρα που κατέχει τον τίτλο του δημοφιλέστερου κινεζικού αυτοκινήτου στη χώρα.

Σύμφωνα με την MG, ο λόγος είναι ότι αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην των C-SUV, συνδυάζοντας μεταξύ άλλων τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο πρακτικότητας.

Με δυναμικό σχεδιασμό και μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις, το MG ZS Max προσφέρει άνετους χώρους για όλους τους επιβάτες και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας στην καθημερινή χρήση. Με μήκος 4,43 μέτρα και μεταξόνιο 2,61 μέτρα, εξασφαλίζει ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 443 λίτρα, που μπορούν να αυξηθούν έως 1.457 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Υβριδική τεχνολογία Hybrid+

Στην υβριδική του έκδοση, το MG ZS Max εξοπλίζεται με το σύστημα Hybrid+, το οποίο συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ έως 197 ίππους.

Το υβριδικό σύστημα προσφέρει ιδιαίτερα αποδοτική λειτουργία, με κατανάλωση 5 λίτρα/100 χλμ. (WLTP), ενώ επιτρέπει και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, οι επιδόσεις παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για την κατηγορία, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρασ σε 8,7 δευτερόλεπτα.

Τεχνολογία και ασφάλεια MG Pilot

Το MG ZS Max ενσωματώνει από τη βασική έκδοση ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού μέσω του συστήματος MG Pilot, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Adaptive Cruise Control

Automatic Emergency Braking (AEB)

Forward Collision Warning (FCW)

Lane Keep Assist (LKA)

Blind Spot Detection

Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της άνεσης σε κάθε διαδρομή, εξηγεί η μάρκα.

Ψηφιακή εμπειρία

Το MG ZS Max φέρει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και σύστημα πολυμέσων, προσφέροντας ψηφιακό πίνακα οργάνων 7’’ και κεντρική οθόνη αφής έως 12,3’’, με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης.

Παράλληλα, υποστηρίζονται Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση του smartphone στο σύστημα του αυτοκινήτου.

Άνεση και πρακτικότητα

Η ανάρτηση του MG ZS Max έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην άνεση και την οδηγική ευχαρίστηση, ενώ η βελτιστοποιημένη ηχομόνωση εξασφαλίζει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό.

Οι πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία όπως:

Κάμερα 360° περιμετρικής όρασης

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

Ζάντες αλουμινίου έως 18’’

Ανταγωνιστική τιμή

Το MG ZS Max διατίθεται επίσης με κινητήρα βενζίνης απόδοσης 115 ίππων, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των C-SUV με τιμή που ξεκινά από 19.950 ευρώ. Όπως όλα τα μοντέλα της MG, συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ.