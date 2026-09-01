MG3 Hybrid+: Υβριδικό, με 195 ίππους και τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Το MG3 Hybrid+ όχι μόνο αποτελεί το πιο προσιτό πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά αλλά παράλληλα συνδυάζεται με αποδοτικό κινητήριο σύνολο 195 ίππων.

Η απόκτηση ενός προσιτού και παράλληλα γρήγορου αυτοκινήτου φαινόταν για χρόνια ένα μακρινό σενάριο στην ελληνική αγορά, μέχρι την άφιξη του MG3 Hybrid+.

Τώρα το μικρότερο μοντέλο της MG ανατρέπει ξανά τα δεδομένα, χάρη στη νέα, χαμηλότερη τιμή του, χάρη στην προωθητική ενέργεια της μάρκας, συνεχίζοντας παράλληλα να αποτελεί το πιο γρήγορο αυτοκίνητο που μπορεί να αποκτήσει κανείς, χωρίς να δώσει πάνω από 20.000 ευρώ.

Αποδίδει 195 ίππους

Tο MG3 Hybrid+ εφοδιάζεται με έναν κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με απόδοση 102 ίππους, που λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον και διακρίνεται για τη θερμοδυναμική του απόδοση που είναι 41%.

Το θερμικό μοτέρ λειτουργεί συνδυαστικά με έναν ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα 136 ίππων και 250 Nm ροπής που αντλεί ενέργεια από μια μεγάλη (για τα δεδομένα των full hybrid συστημάτων) μπαταρία 1,83 kWh. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται σε 195 ίππους και περνά στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 3 σχέσεων.

Το σύστημα Hybrid+ της MG καθιστά το υβριδικό MG3 το ταχύτερο σε επιτάχυνση μοντέλο του B-segment και το πιο γρήγορο μοντέλο σε αυτά τα χρήματα, καθώς το 0-100 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 8,0 δευτερόλεπτα.

Το ίδιο γρήγορο είναι και σε ρεπρίζ, αφού το MG3 Hybrid+ μπορεί να πετύχει το 80-120 χλμ./ώρα σε 5 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας επιδόσεις που ταιριάζουν σε hot-hatch μοντέλα της προηγούμενης δεκαετίας. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται χαμηλά στα 170 χλμ./ώρα, μια επιλογή που ακολουθούν πολλοί κατασκευαστές υβριδικών μοντέλων.

Εκτός από καλές επιδόσεις, το MG3 Hybrid προσφέρει εξαιρετική οικονομία καυσίμου και αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές για όποιον επιθυμεί να πραγματοποιεί πολλά χιλιόμετρα καθημερινά μέσα στην πόλη. Πιο συγκεκριμένα, η MG ανακοινώνει πως το «3άρι» της απαιτεί μόνο 4,4 λτ./100 χλμ. σε μικτές συνθήκες.

Από 18.950 ευρώ στην Ελλάδα

Οι τιμές του MG3 Hybrid+ στην Ελλάδα ξεκινούν από τα 18.950 ευρώ στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Excite και, όπως όλα τα μοντέλα MG που διατίθενται στην Ελλάδα, καλύπτεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος ακόμα και από την βασική έκδοση Excite η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων adaptive cruise control, 8 συστήματα υποβοήθησης και ασφάlειας (ADAS), αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, τις δύο ψηφιακές οθόνες 7 και 10,25 ιντσών στο ταμπλό, καθώς και το πακέτο συνδεσιμότητας iSmart.