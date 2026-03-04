Τα 3 μικρά ηλεκτρικά SUV με τη μεγαλύτερη αυτονομία στην Ελλάδα (+τιμές)

Επειδή στα ηλεκτρικά το πρώτο πράγμα που κοιτάει ένας αγοραστής είναι η αυτονομία, αξίζει μια ματιά στα 3 ηλεκτρικά μικρά SUV που μπορούν να διανύσουν τα περισσότερα χιλιόμετρα με μια φόρτιση.

Η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ωριμάζει και τα μικρά SUV βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία και το χαμηλό κόστος μετακίνησης με την προσιτή τιμή. Για πολλούς υποψήφιους αγοραστές, όμως, το βασικότερο κριτήριο παραμένει η αυτονομία.

Ποια είναι λοιπόν τα τρία μικρά ηλεκτρικά SUV που διατίθενται σήμερα στην ελληνική αγορά και προσφέρουν στο χρήστη τη μεγαλύτερη αυτονομία σύμφωνα με τις μετρήσεις WLTP;

Kia EV3 – 603 χιλιόμετρα

Το Kia EV3 μπορεί να είναι το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο στη γκάμα της Kia (4,3 μέτρα μήκος) αλλά με μεταξόνιο 2,68 μ. προσφέρει άπλετους χώρους, ανάλογους μεγαλύτερων μοντέλων, που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες πέντε ατόμων. Επιπλέον, προσφέρει 460 λίτρα χώρου αποσκευών στο πίσω μέρος και ακόμα 25 λίτρα στο εμπρός.

Το εσωτερικό του διακρίνεται για τη μίνιμαλ σχεδίαση, με 3 οθόνες να κυριαρχούν στο ταμπλό. Μία με διάσταση 12,3 ιντσών βρίσκεται μπροστά από τον οδηγό, διαδραματίζοντας το ρόλο του πίνακα οργάνων, μια ακόμα δίπλα της 5,3 ιντσών φροντίζει για τον έλεγχο του κλιματισμού, ενώ υπάρχει και μία ακόμη 12,3 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων. Διαθέσιμο είναι και ένα μεγάλο head-up display 12 ιντσών.

Το EV3 υποστηρίζει απρόσκοπτα και στις δύο διαθέσιμες παραλλαγές του ένα ηλεκτρικό κύκλωμα 400V. Στη βάση της γκάμας βρίσκεται η μπαταρία 58,3 kWh, ωστόσο είναι η μεγαλύτερη μπαταρία των 81,4 kWh που δίνει στο EV4 την πρώτη θέση ανάμεσα στα μικρά SUV που προσφέρουν την περισσότερη αυτονομία.

Η ιπποδύναμη φτάνει τα 204 PS, ενώ όσον αφορά τον ανεφοδιασμό, σε wallbox των 11 kWh ο χρόνος σύνδεσης φτάνει τις 7 ώρες και 15 λεπτά, ενώ σε DC, η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να φτάσει έως και 128 kW.

Οι τιμές εκκινούν από 34.990 ευρώ στην έκδοση Earth και από 37.990 ευρώ στην GT-Line.

Hyundai Kona – 510 χιλιόμετρα

Το Hyundai Kona μεγάλωσε σε σχέση την προηγούμενη γενιά, έχοντας μήκος 4,35 μέτρα και πλέον πλησιάζει τα όρια των C-SUV, εξέλιξη που βοηθάει το μοντέλο να προσφέρει μεγάλους χώρους για όλους τους επιβάτες του, όσο ψηλοί και αν είναι αυτοί.

Πολύ ικανοποιητικός είναι ο χώρος και στο πορτ-μπαγκάζ που φτάνει τα 466 λίτρα, ενώ κάτω από το καπό, το frunk προσθέτει ακόμη 27 λίτρα.

Το εσωτερικό είναι όμορφο και άριστα συναρμολογημένο και έχει ως highlight τις δίδυμες μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών, για τον πίνακα οργάνων και για το σύστημα πολυμέσων που δίνουν τον τόνο σε επίπεδο τεχνολογίας

Το Kona Electric είναι διαθέσιμο με μικρή μπαταρία και 135 ίππους, όμως η δεύτερη επιλογή με τη μπαταρία των 64,8 kWh είναι αυτή που προσφέρει, σύμφωνα με το WLTP, 510 χιλιόμετρα μεικτής αυτονομίας.

Η ισχύς έχει μειωθεί από 218 στα 204 άλογα στο MY2026, ενώ η ροπή μένει ίδια στα 255 Nm ροπής και η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους μπροστινούς τροχούς.

Η γρήγορη φόρτιση σε DC 100 kW για το 10% έως 80% διαρκεί 45 λεπτά, ενώ σε DC 50 kW ή ίδια διαδικασία απαιτεί 65 λεπτά. Από την άλλη, σε οικιακό φορτιστή 11 kW, εκεί που πιθανότατα θα γίνονται οι περισσότερες φορτίσεις από τον κάτοχο, απαιτεί 6 ώρες και 25 λεπτά για να πάει από το 10% στο 100%.

Η τιμή του Hyundai Kona με τη μεγάλη μπαταρία ξεκινάει από 33.490 ευρώ.

Volvo EX30 – 476 χιλιόμετρα

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό EX30 είναι το μικρότερο σε μέγεθος SUV στην ιστορία της Volvo και σχεδιαστικά ακολουθεί τα πρότυπα της σουηδικής φίρμας, υιοθετώντας πέρα από τις γραμμές που είναι γνωστές και βιώσιμα υλικά για την κατασκευή του. Στο εσωτερικό η μίνιμαλ σχεδίαση κυριαρχεί.

Όπως εξάλλου και η τεχνολογία, με τη μεγάλη οθόνη 12,3 ιντσών του συστήματος πολυμέσων, που είναι κάθετα τοποθετημένη στο κέντρο του ταμπλό, να κερδίζει τις εντυπώσεις, αποτελώντας το σημείο από το οποίο ελέγχονται σχεδόν τα πάντα.

Σε επίπεδο χώρων, οι διαστάσεις του αμαξώματος και το μεταξόνιο προσφέρουν ικανοποιητικούς χώρους στους πίσω επιβάτες, ενώ το πορτ-μπαγκάζ έχει χωρητικότητα 318 λίτρων, συμπεριλαμβανομένου ενός υποδαπέδιου χώρου.

Κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας ακόμη μικρός αποθηκευτικός χώρος 7 λίτρων, ιδανικός για μια μικρή τσάντα ή για το καλώδιο φόρτισης.

Στη βάση των επιλογών βρίσκεται μια φωσφορικού λιθίου σιδήρου (LFP) μπαταρία 51 kWh (Single Range) αλλά η δεύτερη και μεγαλύτερης χωρητικότητας 69 kWh (Single Range Extended Range) με χημεία νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου (NMC) είναι αυτή που θα επιλέξουν όσοι θέλουν να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση εκτός πόλης.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η απόδοση φτάνει τους 272 ίππους (200 kW) και τα 343 Nm ροπής, από έναν ηλεκτροκινητήρα που είναι τοποθετημένος στο «σωστό» άξονα.

Με οικιακό φορτιστή 11 kW, ο χρόνος φόρτισης φτάνει τις 7 ώρες (0-100%), ενώ για τη φόρτιση από το 10 στο 80% σε φορτιστή DC, απαιτούνται 28 λεπτά, με τη ταχύτητα φόρτισης στα 101 kW. Ο υψηλότερος ρυθμός που μπορεί η μπαταρία να φορτιστεί είναι 158 kW.

Οι τιμές για εκκινούν από 34.566 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Core για την έκδοση Single Motor Extended Range.