Ποιο είναι το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς;

Το μεγαλύτερο αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς είναι σχεδόν διπλάσιο σε μήκος από το μικρότερο. Ποια είναι τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στα δύο άκρα σε ό,τι αφορά το μέγεθος;

Στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, η ποικιλία σε μεγέθη και κινητήρια σύνολα είναι χαοτική. Σε ό,τι αφορά όμως το μέγεθος, τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Στη μία πλευρά βρίσκονται τα αυτοκίνητα πόλης που είναι σχεδιασμένα να «τρυπώνουν» στα στενά και να παρκάρουν ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία.

Στην αντίπερα όχθη, η επιθυμία για άνεση, μεγάλους χώρους και πολυτέλεια έχει δημιουργήσει την ανάγκη για κατασκευή μεγάλων -σε μήκος- αυτοκινήτων. Ποια είναι λοιπόν τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στα δύο άκρα, σε ό,τι αφορά το μέγεθος;

To μικρότερο: Kia Picanto – 3.605 χιλιοστά

Το μικρότερο σε μήκος μοντέλο που μπορεί να βρει κανείς στις ελληνικές εκθέσεις είναι το Kia Picanto, αφού το αποτύπωμά του δεν ξεπερνά τα 3.605 χιλιοστά.

Παρά τις εξαιρετικές μαζεμένες διαστάσεις του, το μίνι της Kia καταφέρνει να προσφέρει μια άνετη καμπίνα για τέσσερις επιβάτες και έναν ικανοποιητικό χώρο αποσκευών για τα δεδομένα της κατηγορίας του, ενώ παράλληλα ποτελεί το ιδανικό εργαλείο για όσους κινούνται καθημερινά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

To Kia Picanto βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων στην κατηγορία A-segment το 2026 χάρη στην πολύ προσιτή του τιμή. Έχει τιμή εκκίνησης τα 15.990 ευρώ στην έκδοση Optimum και συνδυάζεται μόνο με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα του 1,0 λίτρου με απόδοση 68 ίππους.

Το μηχανικό αυτό σύνολο μπορεί να συνδυαστεί είτε με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, παρουσιάζοντας μέση κατανάλωση 5,3 λτ. ανά 100 χιλιόμετρα βάσει του προτύπου WLTP, είτε με αυτοματοποιημένη μετάδοση, η οποία απαιτεί 5,5 λίτρα για την ίδια απόσταση.

Tο μεγαλύτερο: Mercedes-Maybach S-Class – 5.469 χιλιοστά

To αυτοκίνητο με το μεγαλύτερο αποτύπωμα που διατίθεται στην ελληνική αγορά δεν είναι κάποιο SUV αλλά μια κλασική λιμουζίνα. Πρόκειται για την Mercedes Maybach S-Class, το μήκος της οποίας φτάνει τον εντυπωσιακό νούμερο των 5.469 χιλιοστών.

Το αυτοκίνητο αυτό θεωρείται ως το σημείο αναφοράς όσον αφορά την πολυτέλεια και το κύρος στην παγκόσμια αυτοκινητική σκακιέρα από τότε που οι Wilhelm και Karl Maybach άρχισαν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα το 1921.

Όπως είναι φυσικό, οι υψηλές της προδιαγραφές συνοδεύονται και από το ανάλογο αντίτιμο.

Οι τιμές ξεκινούν στην ελληνική αγορά από τις 245.750 ευρώ για την ήπια υβριδική S 580 των 537 ίππων, ενώ για την plug-in υβριδική S 580 e και την S 680 με τους 612 ίππους, το κόστος απόκτησης ξεκινάει από 257.100 και 350.450 ευρώ αντίστοιχα.