Mokka με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ – Οι νέες προσφορές της Opel

Η Opel εισέρχεται στο 2026 με νέα προωθητική ενέργεια που διευκολύνει την απόκτηση των Mokka, Frontera και Grandland.

Ευκολότερη καθιστά η Opel την απόκτηση ενός νέου SUV από την γκάμα της, μέσω νέας προωθητικής ενέργειας για τα Mokka, Frontera και Grandland.

Η Opel διαθέτει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και σύγχρονες «οικογένειες» SUV, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες – από την καθημερινή μετακίνηση έως την οικογενειακή απόδραση.

Opel Mokka

Το δημοφιλές SUV με compact διαστάσεις και βραβευμένο design, είναι διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, σε εκδόσεις Hybrid, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέροντας αυτονομία έως 397 χλμ. Πρόσφατα, η γκάμα του Mokka εμπλουτίστηκε με την κορυφαία έκδοση GSE, που μεταφέρει την ενέργεια των αγώνων στον δρόμο. Οι τιμές για το Mokka ξεκινούν από 19.900 ευρώ, μετά από προωθητική ενέργεια, στην έκδοση βενζίνης με 1.200άρη κινητήρα 136 ίππων και μηχανικό κιβώτιο.

Opel Frontera

Το πολυδιάστατο SUV Frontera ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του. Με μήκος 4,385 μ. και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.600 λτ., το Frontera δίνει λύση στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Διατίθεται σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, σε εκδόσεις Hybrid ή ως αμιγώς ηλεκτρικό. Οι τιμές για το Frontera Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από 22.900 ευρώ, μετά από προωθητική ενέργεια.

Opel Grandland

Το μεγαλύτερο SUV της Opel ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα συστήματα ασφάλειας – όπως το Intelli-Lux HD Light . Διατίθεται ως Hybrid, Plug-in Hybrid και ως αμιγώς ηλεκτρικό, με δυνατότητα συνδυασμού της ηλεκτρικής έκδοσης με κίνηση 4×4. Οι τιμές για το Grandland Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από 31.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας.