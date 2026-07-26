Νέα έκδοση Performance Line για τα DS 3, N°4 και DS 7 (+τιμές)

Η DS ανακοινώνει την έναρξη των παραγγελιών της νέας περιορισμένης παραγωγής έκδοσης DS Performance Line για τα μοντέλα DS 3, N°4 και DS 7.

Από το 2015, η DS αξιοποιεί τη δυναμική της συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E ως εργαστήριο εξέλιξης της τεχνογνωσίας της. Σήμερα, αυτή η πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία μεταφέρεται απευθείας στα μοντέλα παραγωγής, μέσα από τη νέα, περιορισμένης παραγωγής έκδοση DS Performance Line.

Η νέα αυτή πρόταση είναι διαθέσιμη στα μοντέλα DS 3, N°4 και DS 7, προσφέροντας μια ελκυστική ισορροπία πολυτέλειας και επιδόσεων. Σημαντικά πλουσιότερη σε εξοπλισμό σε σύγκριση με την έκδοση Pallas, η DS Performance Line διακρίνεται παράλληλα για την ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή της τοποθέτηση.

DS 3 Performance Line

Η δυναμική του εμφάνιση γίνεται άμεσα αντιληπτή χάρη στις αποκλειστικές διακοσμητικές λεπτομέρειες στην πίσω κολόνα, οι οποίες παραπέμπουν στο χρυσό και μαύρο μοτίβο του μονοθεσίου Formula E, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στο καπό δεσπόζει το αποκλειστικό έμβλημα DS Performance Line, ενώ οι σατινέ χρυσοί εξωτερικοί καθρέπτες, η μαύρη μάσκα με χρυσό λογότυπο DS και η μαύρη οροφή που προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό ολοκληρώνουν την ιδιαίτερα κομψή εικόνα του. Στο πίσω μέρος, η χρυσή σατινέ επιγραφή «3» στην πόρτα του χώρου αποσκευών ολοκληρώνει τη μοναδική αισθητική ταυτότητα.

Αυτή η περιορισμένη έκδοση περιλαμβάνει πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό: αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, Σύστημα περιμετρικής ορατότητας με κάμερες 360 Vision, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών σε μαύρο χρώμα με χρυσά κέντρα, καθίσματα σε συνδυασμό Alcantara και ύφασμα Mithy, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ταμπλό και επενδύσεις θυρών με αποκλειστικές ραφές, λογότυπο DS Performance Line στο ταμπλό, ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέπτης χωρίς πλαίσιο

DS 3 Performance Line Hybrid : 31.500 ευρώ

DS 3 Performance Line E-TENSE : 43.100 ευρώ

N°4 Performance Line

Το N°4 ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά χάρη στο εντυπωσιακό εμπρός μέρος, του οποίου η φωτεινή υπογραφή είναι εμπνευσμένη από το πρωτότυπο DS E-TENSE Performance. Οι καθαρές γραμμές και η δυναμική σιλουέτα του αναδεικνύουν μια σύγχρονη και τολμηρή σχεδιαστική ταυτότητα.

Στην έκδοση DS Performance Line, ο χαρακτήρας αυτός ενισχύεται από αποκλειστικές λεπτομέρειες, όπως το έμβλημα DS Performance Line στο καπό, τα σατινέ χρυσά καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών και τα διακοσμητικά στοιχεία στην πίσω κολόνα με το χαρακτηριστικό μοτίβο του μονοθεσίου Formula E.

Στο πίσω μέρος, μέρος του λογοτύπου διαθέτει σατινέ χρυσό φινίρισμα, υπογραμμίζοντας τον αποκλειστικό χαρακτήρα της έκδοσης. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα από Alcantara και η ειδική επιγραφή DS Performance Line στο ταμπλό δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει πολυτέλεια και σπορ χαρακτήρα.

Η έκδοση N°4 Performance Line περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό: σύστημα DS IRIS SYSTEM, μαύρα διακοσμητικά περιμετρικά των παραθύρων, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με σατινέ χρυσά κέντρα, καθίσματα, ταμπλό και επενδύσεις θυρών με επένδυση μαύρης Alcantara, επιγραφή DS Performance Line στο ταμπλό, αλουμινένια πεντάλ και υποπόδιο, Inox κατώφλι εμπρός θυρών, πίσω φιμέ κρύσταλλα και ηχομονωτικά κρύσταλλα εμπρός / πίσω

N°4 Performance Line Hybrid 145 : 34.100 ευρώ

N°4 DS Performance Line PHEV 225: 47.700 ευρώ

N°4 DS Performance Line E-TENSE 213hp: 46.200 ευρώ

DS 7 Performance Line

Στην έκδοση Performance Line, ο δυναμικός χαρακτήρας του DS 7 ενισχύεται μέσα από αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο των αγώνων, όπως το ειδικό έμβλημα στο καπό, η μαύρη μάσκα με σατινέ χρυσό λογότυπο DS, η χρυσή σατινέ επιγραφή «7» στην πίσω πόρτα και τα χρυσά καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών.

Αυτή η έκδοση περιορισμένης παραγωγής περιλαμβάνει υψηλό επίπεδο στάνταρ εξοπλισμού: σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης DS DRIVE ASSIST, σύστημα περιμετρικής ορατότητας με κάμερες 360 Vision, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία hands-free, ασύρματη φόρτιση smartphone και δύο εμπρός θύρες USB, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε μαύρο χρώμα με σατινέ χρυσά κέντρα και μαύρα καλύμματα μπουλονιών, επιγραφή DS Performance Line στο ταμπλό

Η ειδική έκδοση DS 7 Performance Line διατίθεται αποκλειστικά με τον κινητήρα BlueHDi 130 καιαυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, σε ειδική τιμή που εξασφαλίζει στον πελάτη συνολικό όφελος άνω των 5.000 ευρώ:

DS 7 Performance Line BlueHDi 130 Auto: 43.500 ευρώ.

Με 5ετή εγγύηση

Όλα τα μοντέλα καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ενώ η μπαταρία κίνησης της αμιγώς ηλεκτρικών καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων.