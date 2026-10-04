Νέα έκδοση Urban για το Volkswagen Tiguan – Πόσο κοστίζει

Το Volkswagen Tiguan Urban διατίθεται στην τιμή των 34.990 ευρώ, μέσω προωθητικού προγράμματος για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος.

Η Volkswagen στην Ελλάδα εμπλουτίζει την γκάμα του Tiguan με τη νέα έκδοση Urban, η οποία συνδυάζει τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 1,5 λίτρων που αποδίδει 150 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων με πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Το κόστος αγοράς ξεκινάει από τα 34.990 ευρώ χάρη σε προωθητικό πρόγραμμα και αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Άνεση και πρακτικότητα στον βασικό εξοπλισμό

Στην καμπίνα, τα εμπρός καθίσματα Comfort διαθέτουν ρύθμιση ύψους και οσφυϊκής υποστήριξης, ενώ η θέρμανση των εμπρός καθισμάτων και του δερμάτινου πολυλειτουργικού τιμονιού ενισχύει την άνεση τις κρύες ημέρες. Ο αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic τριών ζωνών επιτρέπει την προσαρμογή της θερμοκρασίας στις ανάγκες των επιβατών, ενώ τα κρύσταλλα ασφαλείας με ενισχυμένη ηχομόνωση συμβάλλουν σε ένα πιο ήσυχο εσωτερικό.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης Keyless Access, Virtual Pedal και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες. Την εξωτερική εμφάνιση συμπληρώνουν ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και προβολείς LED με Light Assist.

Ψηφιακή εμπειρία και ευκολία στη στάθμευση

Το Digital Cockpit Pro με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών συνδυάζεται με σύστημα infotainment που διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 12,9 ιντσών και οκτώ ηχεία. Το Wireless App-Connect προσφέρει ασύρματη σύνδεση συμβατού smartphone.

Η κάμερα 360° Area View δίνει στον οδηγό εικόνα του χώρου γύρω από το αυτοκίνητο, διευκολύνοντας τους ελιγμούς. Το Park Assist Plus με Park Distance Control και λειτουργία μνήμης συμπληρώνει τον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας πρόσθετη υποστήριξη στη στάθμευση.

Το Tiguan Urban διαθέτει επτά αερόσακους και εκτεταμένο εξοπλισμό υποβοήθησης οδηγού. Σε αυτόν περιλαμβάνονται το Travel Assist με Lane Assist και Emergency Assist, καθώς και το Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go, για υποστήριξη τόσο στο ταξίδι όσο και στην καθημερινή κυκλοφορία.

Το πακέτο συμπληρώνουν τα Pre-Crash, Emergency Steering Assist, Front Assist με City Emergency Braking και Front Cross Traffic Assist, καθώς και τα Side Assist, Rear Cross Traffic Alert και Exit Warning. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν επίσης το προηγμένο σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού και το Dynamic Road Sign Display.