Νέα τιμή για το MG HS PHEV+ των 272 ίππων στην Ελλάδα

Το plug-in υβριδικό MG HS των 272 ίππων, που προσφέρει πάνω από 100 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας, προσφέρεται στην ελληνική αγορά σε χαμηλότερη τιμή.

Το MG HS PHEV+, το plug-in υβριδικό SUV που εκπροσωπεί τη μάρκα στην D-SUV κατηγορία διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά σε χαμηλότερη τιμή. Συγκεκριμένα, η τιμή εκκίνησης του MG HS PHEV+ διαμορφώνεται στα 32.900 ευρώ στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Exclusive.

Όπως όλα τα μοντέλα της MG, το HS PHEV+ συνοδεύτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο).

Τεχνολογία PHEV+ νέας γενιάς

Στην plug-in hybrid έκδοση, το MG HS PHEV+ εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 272 ίππων και 350 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 ίππους και 340 Nm ροπής, ενώ ο θερμικός 142 ίππους με θερμική απόδοση 43%.

Το σύστημα διαθέτει μπαταρία 21,4 kWh (338V), επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 103 χλμ., ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.065 χλμ. Παράλληλα, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, από 0,54 λτ./100 χλμ. με τις εκπομπές ρύπων να περιορίζονται στα 46 γραμ.CO₂/χλμ.).

Το αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων για τον θερμικό κινητήρα επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πετύχει το 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα, την ώρα που οι 8 υβριδικές λειτουργίες και τα 3 προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport), εξασφαλίζουν βέλτιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.

Με τι εξοπλισμό συνδυάζεται

Το MG HS PHEV+ διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την έκδοση Exclusive, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: LED προβολείς και φώτα, 12.3’’ ψηφιακό πίνακα οργάνων και 12.3’’ οθόνη αφής, ζάντες 19 ιντσών, φιμέ πίσω παράθυρα, πακέτο MG Pilot που περιλαμβάνει 13 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας, δορυφορική πλοήγηση με αναγνώριση ορίων ταχύτητας Apple CarPlay & Android Auto, πίσω αισθητήρες και κάμερα οπισθοπορείας για ευκολότερο παρκάρισμα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) κ.α.

Στην έκδοση Luxury, ο εξοπλισμός ενισχύεται περαιτέρω με: κάμερα 360° και εμπρός αισθητήρες, θερμαινόμενα καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών (hands-free), ασύρματη φόρτιση κινητού, ηχοσύστημα 8 ηχείων κ.α.