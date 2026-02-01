Διαθέσιμο σε νέα, χαμηλότερη τιμή το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe

Το Avenger 4xe είναι πλέον διαθέσιμο με τιμή από 29.990 ευρώ, χαμηλώνοντας ουσιαστικά το κατώφλι εισόδου στον κόσμο των τετρακίνητων Jeep.

Η τετρακίνητη έκδοση του Jeep Avenger διατίθεται πλέον με νέα εισαγωγική τιμή 29.990 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Upland που συνοδεύεται από πλούσιο εξοπλισμό, 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια.

Τρεις εκδόσεις εξοπλισμού

Τo Avenger 4xe Upland διαθέτει ειδικούς προφυλακτήρες και προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής, εμφανή πίσω γάντζο ρυμούλκησης, μαύρες ζάντες 17” με ελαστικά M+S και μαύρα λογότυπα. Στην καμπίνα υπάρχουν νέες πλενόμενες υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων και ασημί επιφάνειες στο ταμπλό, μαζί με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 10,25”, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη και αυτόματο κλιματισμό.

Στάνταρ είναι επίσης το ενεργό cruise control, οι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και η κάμερα οπισθοπορείας, οι αυτόματοι προβολείς και η προεγκατεστημένη καλωδίωση κοτσαδόρου. Για την υποβοήθηση του οδηγού υπάρχουν μεταξύ άλλων αναγνώριση κόπωσης, αναγνώριση σημάτων ΚΟΚ και σύστημα διατήρησης στην λωρίδα κίνησης.

Η γκάμα του μοντέλου εμπλουτίζεται τώρα με ένα νέο επίπεδο εξοπλισμού Overland, με αρχική τιμή από 32.690 ευρώ, που γεφυρώνει την έκδοση Upland με την κορυφαία “The North Face” των 37.990 ευρώ.

Το Overland προσθέτει Full LED προβολείς, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, πίσω σκούρα κρύσταλλα και LED πίσω φώτα, περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2 (Active Lane Centering και Traffic Jam Assist, παρακολούθηση τυφλού σημείου), μαγνητικό κάλυμμα (PadCover) στον αποθηκευτικό χώρο της κονσόλας, καθώς και σημείο ασύρματης φόρτισης.

Το Avenger 4xe “The North Face” που θα παραχθεί σε 4.806 μονάδες ξεχωρίζει από τις κίτρινες λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, το αυτοκόλλητο με logo “TNF” στο καπό καθώς και το γραφικό στη μάσκα που αποτυπώνει τις ισοϋψείς γραμμές του Mont Blanc των Άλπεων. Το ίδιο γραφικό υπάρχει στο ταμπλό μαζί με σκίτσο του Mont Blanc, ενώ το λογότυπο “The North Face” απαντάται στο PadCover της κονσόλας και τα καθίσματα.

Τα πατάκια είναι αδιάβροχα και πολύ ανθεκτικά, όπως και οι υφασμάτινες επενδύσεις των καθισμάτων που έχουν κίτρινες λεπτομέρειες και αφαιρούνται για να πλένονται. Τον εξοπλισμό άνεσης ολοκληρώνουν το σύστημα πλοήγησης, οι αντιστάσεις θέρμανσης στο εμπρός παρμπρίζ και τα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού, η είσοδος χωρίς κλειδί και το handsfree άνοιγμα του χώρου αποσκευών.

Ισχυρό, τετρακίνητο και άνετο στην άσφαλτο

Την καρδιά του συστήματος κίνησης αποτελούν ο 1.200άρης κινητήρας βενζίνης των 136 ίππων μαζί με έναν ηλεκτρικό ισχύος 21 kW που είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 145 ίπποι που καταλήγουν στους εμπρός τροχούς, με δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση υπό συνθήκες χαμηλού φορτίου και απόσταση έως 1 χιλιομέτρου.

Μια από τις πιο ουσιαστικές διαφοροποιήσεις του τετρακίνητου Avenger -σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις- εντοπίζεται στο πίσω σύστημα που πλέον διαθέτει ανεξάρτητη ανάρτηση Multilink για κορυφαία άνεση και κύλιση σε όλες τις συνθήκες. Τους πίσω τροχούς κινεί ένας ανεξάρτητος ηλεκτροκινητήρας με 21 kW και 88 Nm, η σχέση μετάδοσης του οποίου είναι 22,7:1.

Αυτό σημαίνει ότι στους τροχούς καταλήγουν έως και 1.900 Nm ροπής, δίνοντας στο Avenger 4xe τη δυνατότητα να σκαρφαλώνει κλίση έως και 40% σε ολισθηρά εδάφη, αλλά και να διατηρεί το 20% της συνολικής πρόωσης ακόμα και όταν οι εμπρός τροχοί δεν έχουν καθόλου πρόσφυση.

Είναι δε ζωτικής σημασίας το γεγονός ότι ο πίσω ηλεκτροκινητήρας μπορεί να τροφοδοτείται αδιάκοπα με ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου η τετρακίνηση να λειτουργεί όποτε και για όσο χρειάζεται.

Μεγάλες δυνατότηρες off-road

Το σύστημα Selec-Terrain έχει τα προφίλ Auto, Snow, Sand/Mud και Sport, το καθένα από τα οποία ικανοποιεί διαφορετικά ζητούμενα. Ανάλογα με την επιλογή, η εμπλοκή της τετρακίνησης μπορεί να είναι μόνιμη έως τα 30 χλμ./ώρα ενώ από τα 30 έως τα 90 χλμ./ώρα ενεργοποιείται όταν είναι απαραίτητο για μεγιστοποίηση της πρόσφυσης. Πάνω από τα 90 χλμ./ώρα απεμπλέκεται για μείωση της κατανάλωσης.

Επιπρόσθετα, το Avenger 4xe έχει 210 χλστ. απόσταση από το έδαφος και ειδικά ελαστικά M+S, στοιχεία που κάνουν ένα από τα κορυφαία μικρά SUV στις εκτός δρόμου διαδρομές.