Υβριδικό Renault Captur: Διαθέσιμο στην Ελλάδα σε νέες, χαμηλότερες τιμές

Το υβριδικό Renault Captur συνεχίζει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα σε νέες τιμές που ξεκινούν από 24.500 ευρώ.

Το Renault Captur, το SUV που εκπροσωπεί την γαλλική φίρμα στην κατηγορία των μικρών SUV, γίνεται τώρα πιο προσιτό. Η αναπροσαρμογή των τιμών αφορά την πλήρως υβριδική έκδοση του μοντέλου, το οποίο διατίθεται επίσης σε βενζινοκίνητες και υγραεριοκίνητες επιλογές.

Συγκεκριμένα, η αρχική τιμή του Renault Captur E-Tech στην έκδοση Evolution Plus εκκινεί πλέον από τα 24.500 ευρώ (25.400 ευρώ προηγουμένως), ενώ η Techno κοστολογείται πλέον από 25.900 ευρώ (από 27.100 ευρώ).

160 ίπποι και χαμηλή κατανάλωση

Πηγή ισχύος του Renault Captur Ε-Tech είναι ένα υβριδικό σύνολο που συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 36 kW και έναν κινητήρα/μίζα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρου ισχύος 109 ίππων (69 KW και 94 PS για τον προηγούμενο κινητήρα), μπαταρία 1,4 kWh και έξυπνο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη (multi-mode).

Η συνολική ιπποδύναμη φτάνει τα 160 PS/270 Νm ροπής, ενώ όσον αφορά το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα, πετυχαίνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα.

Η Renault ανακοινώνει μέση κατανάλωση καυσίμου 4,4 λτ./100 χλμ. και υπόσχεται έως και 40% εξοικονόμηση καυσίμου, σε σχέση με έναν αντίστοιχο θερμικό κινητήρα. Οι εκπομπές ρύπων φτάνουν τα 99 γραμ./C02, απαλλάσσοντας τον χρήστη από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητο έχει επίσης τη δυνατότητα να εισέρχεται καθημερινά στον απαρχαιομένο «πράσινο» Δακτύλιο.

Σε δύο εξοπλιστικά επίπεδα: Evolution Plus και Techno

Το πλήρως υβριδικό Renault Captur διατίθεται στην Ελλάδα σε δύο εξοπλιστικά επίπεδα: Evolution Plus και Techno.

Η Evolution Plus περιλαμβάνει στον στάνταρ εξοπλισμό: cruise control, πίσω αισθητήρες υποβοήθησης παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, προβολείς LED Pure Vision με λειτουργία Follow me home, LED φώτα ημέρας, LED πίσω φώτα, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες φώτων και βροχής, θερμαινόμενους καθρέπτες, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ψηφιακό πίνακας οργάνων 7”, οθόνη αφής 10,4 ιντσών, 2 USB θύρες type C εμπρός & πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα, φιμέ κρύσταλλα πίσω, ζάντες 17 ιντσών και μια πλήρη σουίτα από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

Η Techno περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες ανέσεις προσθέτοντας: Intelligent Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop&Go & αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας & περιβάλλοντος, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, εμπρός & πλάι με οπτική και ηχητική προειδοποίηση, 3D LED πίσω φώτα, ατμοσφαιρικό φωτισμό, modes οδήγησης, αναδιπλούμενους καθρέπτες, LED φωτισμό καμπίνας, αποσπώμενο πάτωμα χώρου αποσκευών, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3‘’, σύστημα πλοήγησης, σύστημα ήχου Arkamys Classic, 2 USB θύρες type C πίσω, ζάντες 18 ιντσών κ.α.

Ανεξαρτήτως έκδοσης, το Renault Captur εφοδιάζεται με πίσω κάθισμα με ρυθμιζόμενη σε μήκος έδρα, ενώ κάθε αγορά συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 έτη δωρεάν οδική βοήθεια.