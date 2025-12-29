Νέες εκδόσεις και τιμές για τα best seller της Peugeot

Η Peugeot ενισχύει την γκάμα της με νέες, πιο πλούσιες εισαγωγικές εκδόσεις και αναβαθμίζει τον εξοπλισμό της Allure, προσφέροντας παράλληλα τα best seller μοντέλα της με σημαντικές εκπτώσεις.

Το 2025 κλείνει με την Peugeot να έχει πρωταγωστικό ρόλο σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες και να διατηρεί μια ευρεία γκάμα επιβατικών εκδόσεων που περιλαμβάνει από σουπερμίνι έως μεγάλα SUV. Για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της, η Peugeot εισάγει τώρα νέα, αναβαθμισμένα επίπεδα εξοπλισμού σε προσιτές τιμές.

Νέες εκδόσεις Style Plus για τα 208 και 2008

Η Peugeot ενισχύει τα 208 και 2008 με τη νέα έκδοση Style Plus, η οποία αντικαθιστά την ήδη πλούσια έκδοση Style και προσφέρει επιπλέον εξοπλισμό, διατηρώντας παράλληλα τα ίδια επίπεδα τιμής. Στον βασικό εξοπλισμό ανάλογα το μοντέλο περιλαμβάνονται επιπλέον κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, αυτόματη λειτουργία προβολέων και το προηγμένο σύστημα συνδεσιμότητας και τηλεματικής Peugeot i Connect Advanced. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, σύστημα 3D πλοήγησης με δωρεάν online υπηρεσίες και φωνητικό έλεγχο, επιτρέποντας τον χειρισμό βασικών λειτουργιών χωρίς απόσπαση της προσοχής του οδηγού.

Νέα εισαγωγική έκδοση Style για το Peugeot 3008

H Peugeot προσφέρει το 3008, τον εκπρόσωπό της στην κατηγορία των C-SUV με νέα, εισαγωγική έκδοση Style. Στο βασικό εξοπλισμό ενσωματώνονται περισσότερα στοιχεία εξοπλισμού όπως ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, ασύρματη λειτουργία Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Αναβαθμισμένες οι εκδόσεις Allure

Όλη η γκάμα μοντέλων (208, 308, 408, 2008, 3008, 5008), ανεξαρτήτως κινητήριου συνόλου, γίνεται διαθέσιμη με αναβαθμισμένες εκδόσεις Allure. Ανάλογα με το μοντέλο, η έκδοση περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert.

Οι νέες τιμές των 208, 2008 και 3008

Ενδεικτικά, οι τιμές έναρξης της νέας γκάμας, συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών ενεργειών, έχει ως εξής: