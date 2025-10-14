Νέες τιμές για 7 μοντέλα της BYD με συνολικό όφελος έως 13.500 ευρώ

Η γκάμα μοντέλων της BYD καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αναγκών, αποτελούμενη από αυτοκίνητα πόλης έως σπορ προτάσεις.

Νέες ανταγωνιστικές τιμές και στα επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας της ανακοινώνει η BYD, μέσω του προγράμματος “Electric Bonus”.

Το όφελος φτάνει έως τα 13.500 ευρώ (για το μοντέλο Seal U), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Electric Bonus της μάρκας και του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» το οποίο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και αυξάνεται, με την απόσυρση παλιού οχήματος, στα 4.500.

BYD Dolphin Surf από 17.290 ευρώ

Το νέο BYD Dolphin Surf, το «World Urban Car of the Year», εισάγει την τεχνολογία BYD στην πιο προσιτή της μορφή, συνδυάζοντας ευελιξία, γενναιόδωρο εξοπλισμό και την ασφάλεια της τεχνολογίας μπαταριών Blade Battery.

Η τελική τιμή για την έκδοση Active με μπαταρία 30 kWh και ισχύ 89 PS ανέρχεται σε 17.290 ευρώ (Electric Bonus: 500 ευρώ), ενώ για τις Boost (43,2 kWh, 89 PS) και Comfort (43,2 kWh, 157 PS) οι τιμές είναι 19.990 (Electric Bonus: 800 ευρώ) και 21.490 ευρώ (Electric Bonus:1.500 ευρώ) αντίστοιχα.

BYD Dolphin από 23.990 ευρώ

Το Dolphin συνεχίζει την επιτυχία του ως το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα, με αυτονομία έως 559 χλμ. στην πόλη, χώρους για μία οικογένεια και πλήρη εξοπλισμό. Ενσωματώνει μπαταρία 60,4 kWh, αποδίδει 204 PS και η τιμή του διαμορφώνεται στα 23.990 ευρώ (Electric Bonus: 2.000 ευρώ).

BYD Atto 2 από 24.490 ευρώ

Το ολοκαίνουργιο Atto 2 φέρνει τη σχεδίαση και την τεχνολογία της BYD στη δημοφιλή κατηγορία B-SUV, με και πλούσια στάνταρ τεχνολογία σε διαμόρφωση με μπαταρία 45,1 kWh και κινητήρα 177 ίππων. Η έκδοση Active κοστίζει 24.490 ευρώ (Electric Bonus: 2.500 ευρώ) και η Boost 25.490 (Electric Bonus: 3.000 ευρώ).

Νέο BYD Atto 3 από 28.990 ευρώ

Το best-seller Atto 3 ενισχύεται στα σημεία και είναι διαθέσιμο με αυξημένο Electric Bonus και πλουσιότερο εξοπλισμό, παραμένοντας ένα από τα σημεία αναφοράς στην κατηγορία των C-SUV. Τόσο η έκδοση Comfort όσο και η Design ενσωματώνουν μπαταρία 60,4 kWh και αποδίδουν 204 PS με τιμές 28.990 (Electric Bonus: 6.000 ευρώ) και 30.990 ευρώ (Electric Bonus: 6.000 ευρώ) αντίστοιχα.

BYD Seal από 39.990 ευρώ

Το Seal υιοθετεί τεχνολογία CTB (Cell-to-Body), κινητήρες με ισχύ έως 530 PS και εκρηκτικές επιδόσεις, συνδυάζοντας δυναμισμό και premium διάθεση. Διατίθεται τόσο ως πισωκίνητο με 313 ή τετρακίνητο με 530 PS, ενώ αμφότερες οι εκδόσεις ενσωματώνουν μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 82,5 kWh. Οι τιμές είναι 39.990 (Electric Bonus: 5.000 ευρώ) και 44.490 ευρώ (Electric Bonus: 3.500 ευρώ) αντίστοιχα.

BYD Seal U από 34.500 ευρώ

Το Seal U θέτει νέα στάνταρ στην κατηγορία D-SUV με καμπίνα, κορυφαία Blade Battery σε δύο εκδόσεις χωρητικότητας (71,8 & 87 kWh) και ισχύ 218 ίππων. Η τιμή της έκδοσης με τη μικρότερη μπαταρία (Comfort) διαμορφώνεται σε 34.500 ευρώ (Electric Bonus: 8.000 ευρώ), ενώ το Seal U με τη μεγαλύτερη μπαταρία (Design) κοστίζει 36.990 ευρώ (Electric Bonus: 9.000 ευρώ).

BYD Sealion 7 από 43.990 ευρώ

Το Sealion 7 αντιπροσωπεύει τη σπορ πλευρά της BYD στην κατηγορία των SUV με τεχνολογία iTAC στην ανάρτηση, Blade Battery σε εκδόσεις με 82,5 & 91,3 kWh, Cell to Body δομή και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτ. Η πισωκίνητη έκδοση Comfort των 313 PS με μπαταρία 82,5 kWh κοστίζει 43.990 ευρώ (Electric Bonus: 3.000 ευρώ), η τετρακίνητη Design με την ίδια μπαταρία και απόδοση 532 PS 46.990 ευρώ (Electric Bonus: 3.000 ευρώ), ενώ η επίσης τετρακίνητη Excellence των 532 PS με μεγαλύτερη μπαταρία 91,3 kWh 48.990 ευρώ (Electric Bonus: 4.500 ευρώ).

Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται με πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.

