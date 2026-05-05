Νέες τιμές για τα VW T-Cross και Taigo στην Ελλάδα – Εκκίνηση από 19.990 ευρώ

Τα VW T-Cross και Taigo, τα δύο μικρά SUV της VW, προσφέρονται πλέον στην ελληνική αγορά σε χαμηλότερες τιμές και με πλουσιότερο εξοπλισμό.

Η Volkswagen αναθεωρεί τη στρατηγική της στην ελληνική αγορά, προχωρώντας σε σημαντικές μειώσεις τιμών και αναβάθμιση του εξοπλισμού για τα T-Cross και Taigo. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της VW στην κατηγορία των μικρών SUV, η οποία κυριαρχεί πλέον στις προτιμήσεις ιδιωτών και εταιρικών χρηστών.

Taigo από 19.990 ευρώ

Το Taigo απευθύνεται σε όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα κλασικό compact SUV. Με coupe γραμμή αμαξώματος, μοντέρνα σχεδίαση και χαρακτηριστική παρουσία στον δρόμο, συνδυάζει τον δυναμισμό ενός πιο lifestyle μοντέλου με την πρακτικότητα και την άνεση που περιμένει κανείς από ένα Volkswagen.

Το Volkswagen Taigo, το οποίο συνδυάζει την coupe αισθητική με την πρακτικότητα ενός SUV, αποτελεί την αφετηρία της νέας αυτής εμπορικής προσέγγισης, με την τιμή του να ξεκινά από τα 19.990 ευρώ για την έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential. Η αναβαθμισμένη έκδοση 1.0 TSI 95 PS More προσφέρεται από 21.690 ευρώ, ενώ για όσους αναζητούν περισσότερη ισχύ, το Taigo 1.0 TSI 116 PS More διατίθεται από 22.590 ευρώ.

Με το αυτόματο κιβώτιο DSG, η έκδοση των 116 PS More διαμορφώνεται στα 23.990 ευρώ.

Τ-Cross από 20.990 ευρώ

Το T-Cross έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα SUV της Volkswagen. Με χαρακτηριστική SUV σχεδίαση, compact εξωτερικές διαστάσεις, υψηλή θέση οδήγησης και ευέλικτο χαρακτήρα, είναι ιδανικό για την πόλη, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν. Το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό του, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της καθημερινότητας, όπως το συρόμενο πίσω κάθισμα το καθιστούν μία ιδιαίτερα ώριμη επιλογή για όσους αναζητούν ένα SUV μικρών διαστάσεων αλλά μεγάλων δυνατοτήτων.

Με τη νέα εμπορική τοποθέτηση, το T-Cross ξεκινά πλέον από τα 20.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential. Η τιμή για την έκδοση More με τον ίδιο κινητήρα ορίζεται στα 22.590 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη έκδοση με τους 116 ίππους κοστίζει 23.490 ευρώ.

Για την άνεση του αυτόματου κιβωτίου, το T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG More ξεκινά από τα 24.990 ευρώ, ενώ η κορυφαία έκδοση 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line More, εκκινεί από τα 28.990 ευρώ.