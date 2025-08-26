Νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για όλα τα μοντέλα της Omoda & Jaecoo

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Omoda & Jaecoo προσφέρει χείρα βοηθείας στους οδηγούς, λανσάροντας ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα με 0% επιτόκιο.

Σημαντικά ευκολότερη καθιστά η Omoda & Jaecoo την απόκτηση αυτοκινήτου, μέσω ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, με 0% επιτόκιο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καταναλωτές που αναζητούν ευελιξία, πραγματική οικονομία απόλυτη διαφάνεια, χωρίς την επιβάρυνση των τόκων, ενώ αφορά όλα τα μοντέλα της εταιρείας.

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Προκαταβολή από 35%

Διάρκεια δανείου από 12 έως και 60 μήνες

Σταθερό επιτόκιο πελάτη 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75)

Σταθερές μηνιαίες δόσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη χωρίς επιβάρυνση από τόκους

Διαχειριστικά έξοδα: 280 ευρώ

Με χαμηλή προκαταβολή, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και γρήγορη και απλή διαδικασία έγκρισης, το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, προσφέροντας σημαντική χείρα βοηθείας στους καταναλωτές.

Επιπλέον, συνδυάζεται με προϊόν Ασφάλισης Αυτοκινήτου Star Insurance, καθώς και με την Ασφάλιση Προστασίας Δανείου, η οποία προστατεύει τους οικείους σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος, αναλαμβάνοντας την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Η χρηματοδότηση παρέχεται από τη Santander Consumer Finance, κατόπιν θετικής αξιολόγησης και για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαμόρφωση του προγράμματος που ταιριάζει στον κάθε οδηγό, αυτός μπορεί να επισκεφθεί το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Omoda & Jaecoo και να συνομιλήσει με έναν Σύμβουλο Πώλησης.

Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας (εδώ) στην ιστοσελίδα της εταιρείας.