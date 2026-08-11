Νέο Audi Q3: Νέα πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως και 6.540 ευρώ

Τα πακέτα είναι διαθέσιμα για το Audi Q3 SUV και το Audi Q3 Sportback, με όλες τις επιλογές κινητήρων.

Η Audi ενισχύει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του Q3 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας δύο νέα προνομιακά πακέτα εξοπλισμού: το S Design, που αναδεικνύει τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα του μοντέλου, και το Lounge, που ενισχύει την άνεση και την premium εμπειρία στην καμπίνα.

Σε συνδυασμό με το ήδη διαθέσιμο πακέτο Premium, τα νέα πακέτα συνθέτουν ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών. Επιπλέον, προσφέρονται σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε σχέση με τη μεμονωμένη επιλογή των επιμέρους στοιχείων, με το συνολικό οικονομικό όφελος να φτάνει έως τις 6.540 ευρώ, ανάλογα με τον κινητήρα, την έκδοση αμαξώματος και τον συνδυασμό των πακέτων.

S Design: Σπορ χαρακτήρας

Το νέο πακέτο S Design ενισχύει τη δυναμική παρουσία του Audi Q3, με στοιχεία που αναδεικνύουν τη σχεδιαστική του ταυτότητα και τον σπορ χαρακτήρα του.

Περιλαμβάνει, εξωτερικό S line, πακέτο Black Exterior, σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι δύο ακτίνων, επίπεδο στο επάνω και κάτω μέρος, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε σχέδιο πέντε βραχιόνων και απόχρωση Platinum Grey, με ελαστικά 255/45 R19 και δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης

Το πακέτο S Design μπορεί να συνδυαστεί τόσο με το Premium όσο και με το Lounge.

Lounge: Premium εμπειρία

Το νέο πακέτο Lounge αναδεικνύει τον premium χαρακτήρα του Audi Q3, δημιουργώντας ένα πιο φωτεινό, άνετο και ήσυχο εσωτερικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει:

Ηλεκτρική πανοραμική γυάλινη οροφή

Φιμέ πίσω παρμπρίζ και πίσω πλευρικά παράθυρα

Εμπρός πλευρικά παράθυρα με ηχομονωτικό κρύσταλλο

Το πακέτο Lounge μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τα πακέτα Premium και S Design.

Premium: ολοκληρωμένος εξοπλισμός άνεσης και αισθητικής

Το ήδη διαθέσιμο πακέτο Premium συμπληρώνει τις νέες επιλογές, προσφέροντας μεταξύ άλλων μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ηλεκτρική ρύθμιση μέσης για τα εμπρός καθίσματα, σπορ καθίσματα, Ambient Lighting Plus και διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού από αλουμίνιο Cross-Brushed Matt.

Τα τρία πακέτα μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα ή να συνδυαστούν μεταξύ τους, επιτρέποντας σε κάθε πελάτη να διαμορφώσει το Audi Q3 σύμφωνα με το προσωπικό του στιλ και τις προτεραιότητές του.

Τα νέα προνομιακά πακέτα είναι διαθέσιμα για το Audi Q3 SUV και το Audi Q3 Sportback, στις εκδόσεις TFSI Hybrid, TDI, TDI quattro και e-hybrid.

Ενδεικτικά, το νέο Audi Q3 ξεκινάει από τα 41.480 ευρώ στην έκδοση TFSI Hybrid, με τον βασικό εξοπλισμό. Με το πακέτο S Design η τιμή της έκδοσης ανέρχεται σε 43.280 ευρώ, εξασφαλίζοντας στον πελάτη όφελος 2.672 ευρώ (συγκριτικά με το αν επέλεγε τον εξοπλισμό μεμονωμένα).

Το όφελος των 6.540 ευρώ εξασφαλίζεται εφόσον επιλεχθεί ο συνδυασμός των τριών πακέτων (Premium, S Design & Lounge) στην έκδοση TDI quattro.