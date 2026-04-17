Νέο Fiat 500 Hybrid: Οι τιμές του στην Ελλάδα

To Fiat 500 Hybrid έχει φτάσει στο ελληνικό έδαφος και κοστολογείται κάτω από 20.000 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Pop.

To Fiat 500, ένα από τα μακροβιότερα μοντέλα της ευρωπαϊκης αγοράς, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εμπορική του παρουσία στην Ελλάδα με την ανακοίνωση των τιμών για τη νέα έκδοση Hybrid. Το γνήσιο τέκνο του εργοστασίου του Μιραφιόρι, ξεκινά να διατίθεται σε τρία εξοπλιστικά επίπεδα: Pop, Icon και La Prima.

Και οι τρεις αφορούν την έκδοση hatchback, ενώ η cabrio εκδοχή του 500 μπορεί να συνδυαστεί μόνο με τις εκδόσεις Icon και La Prima.

Ήπια υβριδικό με 65 ίππους

Κοινό σημείο και των τριών εκδόσεων είναι ο τρικύλινδρος 1.000άρης κινητήρας βενζίνης Firefly που παράγει ισχύ 65 ίππων και ροπή 92 Nm και συνεργάζεται με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Το σύνολο συνδυάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα 12V και είναι πολύ οικονομικό σε καύσιμο, με τη μάρκα να αναφέρει μέση κατανάλωση 5,2 λτ./100 χλμ. σε μικτές συνθήκες.

Όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων, η μάρκα ανακοινώνει 117 γραμ.CΟ2/χλμ. που το απαλλάσσουν από τέλη κυκλοφορίας και του επιτρέπουν να κινείται καθημερινά μέσα στο Δακτύλιο.

Τιμές από 19.213 ευρώ με έκπτωση

Οι τιμές του Fiat 500 Hybrid εκκινούν από τα 19.213 ευρώ στην εισαγωγική εξοπλιστική έκδοση, ενώ το 500 Hybrid με την ανοιχτή οροφή κοστολογείται από 22.713 ευρώ. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 500 ευρώ έκπτωση, λόγω της προωθητικής ενέργειας της μάρκας που βρίσκεται σε ισχύ.

Αναλυτικά οι τιμές του:

— Fiat 500 Hybrid Pop: Από 19.213 ευρώ

— Fiat 500 Hybrid Icon: Από 20.713 ευρώ

— Fiat 500 Hybrid la Prima: Από 23.213 ευρώ

— Fiat 500 Hybrid Icon Cabrio: Από 22.713 ευρώ

— Fiat 500 Hybrid la Prima Cabrio: Από 25.213 ευρώ

Η βασική έκδοση Pop περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: πίσω φώτα LED και προβολείς αλογόνου, κλιματισμό, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, cruise control, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, πίνακα οργάνων 7 ιντσών και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.