Νέο Jaecoo 5: Οι τιμές του στην Ελλάδα

To Jaecoo 5 διατίθεται στην Ελλάδα σε πλήρως υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αρχική τιμή τα 26.200 και 28.900 ευρώ αντίστοιχα.

Η Jaecoo διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το λανσάρισμα του νέου Jaecoo 5, ενός σύγχρονου SUV που τοποθετείται στην καρδιά της δημοφιλούς κατηγορίας C-SUV και ξεκινά την εμπορική του πορεία στη χώρα μας με αρχική τιμή από τις 26.200 ευρώ για την πλήρως υβριδική του έκδοση και από 28.900 ευρώ για την αμιγώς ηλεκτρική.

Υβριδικό που «καίει» 5,3 λτ./100 χλμ.

Το υβριδικό Jaecoo 5 SHS-H αξιοποιεί το εξελιγμένο σύστημα Super Hybrid System, το οποίο συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων DHT και αποδίδει συνδυαστικά 224 ίππους.

Στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις το αυτοκίνητο αξιοποιεί εκτενώς την ηλεκτρική ενέργεια κατά την εκκίνηση και τις χαμηλές ταχύτητες, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP.

Παράλληλα, η συνολική αυτονομία του αγγίζει τα 905 χιλιόμετρα, προσφέροντας τη δυνατότητα για μεγάλα ταξίδια χωρίς το άγχος της συχνής στάσης για ανεφοδιασμό ή εξωτερική φόρτιση.

Ηλεκτρικό με αυτονομία 402 χλμ.

Όσοι είναι έτοιμοι να κάνουν το βήμα στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα, μπορούν επιλέξουν Jaecoo 5 EV. Εξοπλισμένο με ηλεκτροκινητήρα νέας γενιάς 211 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 61 kWh, προσφέρει συνδυαστική ηλεκτρική αυτονομία έως και 402 χιλιόμετρα.

Η διαδικασία φόρτισης είναι ιδιαίτερα γρήγορη, καθώς υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος DC ισχύος έως 130 kW, η οποία επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 30% στο 80% σε μόλις 28 λεπτά.

Η ηλεκτρική έκδοση ενσωματώνει επίσης τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης, όπως Active Grille Shutter, δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης, Vehicle-to-Load (V2L), Pet Mode, Camping Mode, Parking Climate Mode και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και πλούσιος εξοπλισμός

Η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα του νέου Jaecoo 5. Το μοντέλο εξοπλίζεται με έως και 19 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία υποστηρίζουν τον οδηγό σε κάθε διαδρομή και συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων.

Όσον αφορά τα εξοπλιστικά επίπεδα, αυτά είναι δύο: Select και Εxclusive. Το εισαγωγικό Select περιλαμβάνει Full LED φωτιστικά σώματα, δερμάτινο και θερμαινόμενο τιμόνι, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ίντσων, μεγάλη κεντρική οθόνη infotainment LCD 13.2 ιντσών, είσοδος χωρίς κλειδί (keyless), ενεργοποίηση κινητήρα και κλιματισμού από απόσταση με κλειδί, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενα καθίσματα, 6 ηχεία, κάμερα οπισθοπορείας (με δυναμικές γραμμές υποβοήθησης), αεροτομή, ζάντες Αλουμινίου 18 ιντσών κ.α.

Οι τιμές του Jaecoo 5

Οι τιμές του Jaecoo 5 συμπεριλαμβάνοντας τις προωθητικές ενέργειας της μάρκας και την επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 (για το Jaecoo 5 EV) διαμορφώνονται ως εξής:

Jaecoo 5 SHS-H Select: 26.200 ευρώ

Jaecoo 5 SHS-H Exclusive: 29.800 ευρώ

Jaecoo 5 EV Select: 28.900 ευρώ

Jaecoo 5 EV Exclusive: 30.900 ευρώ

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συνολικό όφελος για τις ηλεκτρικές εκδόσεις φτάνει τα 7.000 ευρώ και αναλύεται σε 4.000 ευρώ εμπορικής προωθητικής ενέργειας και έως 3.000 ευρώ από την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Στην Ελλάδα, η Omoda και Jaecoo εκπροσωπείται από τον Όμιλο Emil Frey, Γενικός Διανομέας των επιβατικών Omoda και Jaecoo, Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας. Το νέο Jaecoo 5 είναι διαθέσιμο για test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Μαρούσι, Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.