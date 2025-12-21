Νέο Leapmotor C10 REEV: Διαθέσιμο με έκπτωση 3.000 ευρώ – Η τιμή του

Επωφελούμενο από προηγμένο σύστημα “range extender”, το C10 μπορεί να διανύσει έως και 970 χλμ., χωρίς ανεφοδιασμό.

Διαθέσιμο σε νέα, χαμηλότερη τιμή είναι το Leapmotor C10 στην έκδοση REEV (Range Extender Electric Vehicle), μια τεχνολογία που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για χάρη του μοντέλου το οποίο αποτελεί την κορωνίδα της γκάμας.

Πιο συγκεκριμένα, χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια ύψος 3.000 ευρώ, η εισαγωγική τιμή του Leapmotor C10 REEV ορίζεται πλέον στα 33.900 ευρώ.

Σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού

Το Leapmotor C10 REEV είναι διαθέσιμο σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, εκ των οποίων ακόμα και το εισαγωγικό (Style) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ανέσεων: πακέτο ADAS με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, infotainment με οθόνη αφής 14,6” και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, Wi Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας, Full LED προβολείς, μέχρι και πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 2,1 m2 και ηλεκτρικό σκίαστρο.

Η πλουσιότερη Design (κοστίζει 1.500 ευρώ επιπλέον) προσθέτει δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενο ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, τροχούς 20” και πίσω φιμέ τζάμια.

Να σημειωθεί ότι και στα δύο επίπεδα εξοπλισμού, ο φόρος που επιβαρύνει το χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός ενώ υπάρχει καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στο Δακτύλιο και δωρεάν στάθμευση στις ελεγχόμενες ζώνες.

Με ηλεκτρική «καρδιά»

Το Leapmotor C10 REEV κινείται αποκλειστικά από έναν ηλεκτρικό κινητήρα 215 ίππων και 320 Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 28,4 kWh.

Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 145 χιλιόμετρα (ή 191 χλμ. σε αστική χρήση) και όταν η ενέργεια της μπαταρίας εξαντληθεί και ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας (EV+, EV, FUEL και POWER+), ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων και απόδοσης 50 kW ενεργοποιείται και αναλαμβάνει το ρόλο γεννήτριας για την μπαταρία.

Συνολική αυτονομία έως 970 χιλιόμετρα

Στην οδήγηση, το C10 REEV δίνει κατά κανόνα προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο ενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Το C10 REEV υποστηρίζει φόρτιση σε AC αλλά και σε DC έως 65 kW, με το 30%-80% να ολοκληρώνεται σε μόλις 18 λεπτά, ενώ, η συνδυαστική του αυτονομία αγγίζει τα 970 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Όπως όλα τα Leapmotor, το νέο C10 REEV καλύπτεται από 5ετή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και για 8 (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ είναι διαθέσιμο για παραγγελίες σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου συνεργατών της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT/FIAT Professional, Jeep, Abarth).