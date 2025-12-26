Νέο πρόγραμμα απόσυρσης από τη Citroen – Ποια μοντέλα περιλαμβάνει

Η ενέγεια αφορά εκδόσεις βενζίνης, hybrid ή ηλεκτρικές, για περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων αυτοκινήτων.

Διευκόλυνση στην απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου προσφέρει η Citroen, λανσάροντας το νέο πρόγραμμα “Απόσυρση από τη Citroen”. Με τη συγκεκριμένη ενέργεια οι καταναλωτές μπορούν να αφήσουν πίσω το παλιό τους αυτοκίνητο και να περάσουν σε ένα πιο σύγχρονο, οικονομικό και οικολογικό μοντέλο.

Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross, σε βενζίνη, hybrid ή ηλεκτρική έκδοση, και αφορά περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων αυτοκινήτων.

Το Citroen C3 έχει μήκος 4.015 χλστ. και αποτελεί την πρόταση της μάρκας στην κατηγορία των μικρών SUV. Διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης 100 ίππων, όπως και με 48βολτη υβριδική υποβοήθηση σε μια έκδοση που αποδίδει 110 PS. Παράλληλα, προσφέρεται και αποκλειστικά ως ηλεκτρικό με 113 ίππους.

Με μήκος 4.395 χλστ. Το Citroen C3 Aircross «ακουμπά» στην κατηγορία των C-SUV, με την γκάμα να ξεκινάει από τη βενζινοκίνητη έκδοση των 100 PS. Η έκδοση Hybrid αποδίδει 145 PS, ενώ όπως και στο μικρότερο C3, υπάρχει ηλεκτρική έκδοση των 113 PS.

Στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV τοποθετείται και το C4 (μήκος 4.360 χλστ.), διαθέσιμο σε υβριδικές εκδόσεις 110 ή 145 PS, αλλά και ηλεκτρικές με 136 ή 156 ίππους.

Τέλος, η προσφορά της Citroen περιλαμβάνει το C5 Aircross των 4.652 χλστ. που προσφέρεται ως υβριδικό με 145 ίππους ή plug-in hybrid με συνδυαστική ισχύ 225 PS.