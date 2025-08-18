Νέο ρεκόρ από τη Leapmotor – Πόσα αυτοκίνητα πούλησε τον Ιούλιο

Ο Ιούλιος ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία της μάρκας σε επίπεδο πωλήσεων.

Η Leapmotor συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία και πωλήσεις ρεκόρ, ανοίγοντας περαιτέρω τον εμπορικό της διασκελισμό και ισχυροποιώντας την υπόστασή της ως καινοτόμος κατασκευαστής αυτοκινήτων.

Με 50.129 πωλήσεις (σύνολο εγχώριων και εξαγωγών), ο Ιούλιος ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία της μάρκας και ο πρώτος κατά τον οποίο ξεπεράστηκε το ορόσημο των 50.000.

Με αυτό τον τρόπο η Leapmotor διατήρησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις NEV (New Energy Vehicles) start-up μάρκες της Κίνας, διαγράφοντας με συνέπεια αναπτυξιακή τροχιά. Μάλιστα το μέλλον προμηνύεται ακόμα πιο αισιόδοξο, καθότι μοντέλα όπως το C-SUV B10 αλλά και η ναυαρχίδα C10 AWD των 585 PS είναι προ των πυλών.

Στην Ελλάδα, η Leapmotor διαθέτει το μοντέλο T03, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με σύγχρονες τεχνολογίες και πλούσιο εξοπλισμό, όπως και το C10, ένα SUV 4,7 μ. που προσφέρεται τόσο με 100% ηλεκτρική κίνηση, αλλά και σε έκδοση (REEV – Range Extender Electric Vehicle).