Νέο ρεκόρ στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα – Τι επέλεξαν οι οδηγοί

Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης κινήθηκε η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων τον Ιούνιο, καταγράφοντας ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις.

Το φράγμα των 18.000 μονάδων έσπασε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Ιούνιο, με τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων να ανέρχονται σε 18.672, προσεγγίζοντας τα 19.053 αυτοκίνητα που είχαν ταξινομηθεί τον Μάρτιο του 2010.

Οι επιδόσεις του Ιουνίου, οι οποίες συνιστούν νέο ρεκόρ 16ετίας μετά τα 16.268 αυτοκίνητα του Μαΐου, ήταν κατά 27,5% υψηλότερες συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν και είχαν εκδοθεί για πρώτη φορά πινακίδες σε συνολικά 14.647 αυτοκίνητα.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, ταξινομήθηκαν 83.969 καινούργια αυτοκίνητα, κατά 7,4% περισσότερα από το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2025 που είχε κλείσει στις 78.162 ταξινομήσεις.

Η μεγάλη δημοφιλία των B-SUV (μικρών SUV) αποδείχθηκε και τον Ιούνιο του 2026, με τη συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων να αντιπροσωπεύει το 33,3% της αγοράς. Το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο σε επίπεδο εξαμήνου, φτάνοντας το 37,2%, από 34,8% το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Ακολούθησαν το μικρά αυτοκίνητα (B-segment) με μερίδιο αγοράς 27% τον Ιούνιο και 22,4% το εξάμηνο, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβαν τα οικογενειακά SUV (C-SUV) με 18,1% και 17,2% αντίστοιχα.

Έστω και με αργούς ρυθμούς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κερδίζουν έδαφος, καταλαμβάνοντας τον Ιούνιο το 7,2% της αγοράς (από 5,9 τον Ιούνιο του 2025) και το εξάμηνο το 6,3% (από 5,5% το εξάμηνο του 2026).

Η πιο κερδισμένη κατηγορία αυτοκινήτων ήταν τα υβριδικά (ήπια και πλήρως υβριδικά) με μερίδιο 55,2% (από 48,8%) τον Ιούνιο και 56,6% (από 48,4%) το εξάμηνο.

Τον περασμένο μήνα τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα έχασαν έδαφος, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 5,7% (από 6,9%), αν και στο εξάμηνο δεν παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις (6,2% από 6,3%).

Τον Ιούνιο η βενζίνη διολίσθησε στο 25,5% από το 32,1%, με την πτώση της δημοφιλίας της να είναι έντονη και σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου (μερίδιο 25,4% από 34,1%).