Nissan Qashqai και Juke: Σε χαμηλότερες τιμές έως 31 Μαρτίου

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τα δύο δημοφιλή SUV της Nissan προσφέρονται στην ελληνική αγορά σε προνομιακές τιμές.

Τη δυνατότητα να αποκτήσει τα δημοφιλή SUV της Nissan, Qashqai και Juke, σε χαμηλότερη τιμή έχει το καταναλωτικό κοινό, χάρη στις “Nissan Flash Days”, την καμπάνια της εισαγωγικής εταιρείας που θα ισχύει έως και τις 31 Μαρτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επισκεφθούν άμεσα μία έκθεση Nissan ή να μπουν στο nissan.gr, να πάρουν προσφορά και να επωφεληθούν από την προωθητική ενέργεια πριν την ολοκλήρωσή της.

Nissan Qashqai

Το Nissan Qashqai, ένα μοντέλο που κατάφερε να διαμορφώσει μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων, προβάλλει πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, προτάσσοντας σύγχρονη σχεδίαση, πλούσιο τεχνολογικό προφίλ και μια εγνωσμένης αξίας γκάμα υβριδικών κινητήριων συνόλων.

Κορυφαία έκδοση είναι η e-Power, όπου ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας, και σύμφωνα με τη Nissan επιτρέπει τη διάνυση έως και 1.508 χλμ. με ένα ρεζερβουάρ βενζίνης.

Μόλις από την εισαγωγική έκδοση “Unique”, το Qashqai ενσωματώνει -μεταξύ άλλων- προβολείς LED, φώτα ημέρας & πίσω φωτιστικά LED, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, τρία προγράμματα οδήγηση (Eco, Normal, Sport), κάμερα οπισθοπορείας, κεντρική οθόνη αφής 12,3” και μια εκτενή δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης.

Nissan Juke

Όσοι αναζητούν ένα SUV με περισσότερο αστικό χαρακτήρα, η Nissan προσφέρει το Juke που είναι διαθέσιμο σε έκδοση βενζίνης και Hybrid.

Η τελευταία προσφέρει έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, αντλώντας κίνηση από 4κύλινδρο 1.600άρη κινητήρα βενζίνης που σε συνδυασμό με το ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδουν 145 PS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προωθητική ενέργεια “Nissan Flash Days” ή για να πάρουν μια προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan και το: https://www.nissan.gr/dealer-locate.html