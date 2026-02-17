Ντέρμπι στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου – Ποιες μεγάλες μάχες δίνονται με το «καλημέρα»

Μπρα ντε φερ στις τρεις δημοφιλέστερες κατηγορίες αυτοκινήτων της ελληνικής αγοράς τον Ιανουάριο του 2026.

Από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026, η μάχη για την κορυφή των πωλήσεων στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου αποκτάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία ταξινομήσεων της ΕΛΣΤΑΤ (επεξεργασία ΣΕΑΑ).

Στα τρία δημοφιλέστερα segments -ήτοι κατηγορίες αυτοκινήτων- της ελληνικής αγοράς, εκτυλίχθηκε ένα άτυπο μπρα ντε φερ για την κατάληψη της κορυφής, εξέλιξη που αναδεικνύει το εύρος και την ποιότητα των διαθέσιμων επιλογών για τον Έλληνα καταναλωτή.

Supermini: Μάχη μεταξύ Yaris και Corsa

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι δόθηκε στην κατηγορία των μικρών hatchback (ή αλλιώς “supermini”) όπου τον Ιανουάριο το Opel Corsa κατέλαβε την κορυφή με 433 ταξινομήσεις, δείχνοντας ότι έχει ως στόχο να τερματίσει όσο το δυνατόν υψηλότερα. Με 405 πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, το Toyota Yaris βρέθηκε στη δεύτερη θέση, έχοντας πλέον την… εμπειρία προκειμένου να πραγματοποιήσει την αντεπίθεσή του και να επανέλθει στην κορυφή του segment όπου βρέθηκε τόσο το 2025 όσο και το 2024.

Το Toyota Yaris σταδιοδρομεί στην αυτοκινητική πραγματικότητα προτάσσοντας κυρίως αξιοπιστία και προηγμένη πλήρως υβριδική τεχνολογία, ενώ το Opel Corsa, από τη μεριά του δίνει έμφαση στην ποιοτική οδική συμπεριφορά και τη μεγάλη γκάμα κινητήρων.

Μικρά SUV: Υπόθεση για τέσσερις

Ο πρώτος μήνας του τρέχοντος έτους έμελλε να δημιουργήσει έντονο ανταγωνισμό και για ένα ακόμη μοντέλο της Toyota, το best-seller (ανεξαρτήτως κατηγορίας) της ελληνικής αγοράς για το 2025, Yaris Cross. Με 517 ταξινομήσεις, βρέθηκε ελάχιστα πίσω από το Citroen C3 που με 520 μονάδες αποτέλεσε το Νο1 σε πωλήσεις μοντέλο του Ιανουαρίου στην Ελλάδα. Από κοντά και το Peugeot 2008 με 486 αυτοκίνητα, ενώ υψηλές βλέψεις στην κατηγορία των B-SUV δείχνει ότι έχει και το Suzuki Vitara με 454 αυτοκίνητα.

Το C3 έχει ως όπλα την ευρυχωρία, την πρακτικότητα, την άνεση και μια πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης, με το Yaris Cross να παντρεύει τα οφέλη του «απλού» Yaris με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πιο εποπτική θέση οδήγησης. Από τη μεριά του το 2008 ρίχνεται στη μάχη με μια πληθώρα επιλογών συστημάτων κίνησης, την οποία παντρεύει με έναν digital και υψηλής αισθητικής χαρακτήρα, ενώ το Vitara σταδιοδρομεί με ατού την ιαπωνική αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα.

Οικογενειακά SUV: Τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και στην κατηγορία των οικογενειακών SUV (C-SUV), όπου διασταύρωσαν τα ξίφη τους τρία μοντέλα. Πρώτο το νήμα έκοψε το MG ZS Max με 292 πωλήσεις, αφήνοντας πίσω του το best-seller της κατηγορίας για το 2025, Toyota C-HR το οποίο με 243 αυτοκίνητα περιορίστηκε στην τρίτη θέση. Ανάμεσα τους φιγουράρει μια πιο premium πρόταση, το Audi Q3 (274 μονάδες) που μένει να φανεί αν μπορεί να εδραιωθεί στις υψηλότερες θέσεις του segment.

Το ZS Max διεκδικεί την προσοχή του αγοραστικού κοινού με αιχμή του δόρατος την έκδοση “Ηybrid+”, που αποτελεί το πιο προσιτό υβριδικό οικογενειακό SUV της αγοράς, με το Audi Q3 που επιδεικνύει εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και σπορ χαρακτήρα, αλλά και ένα πλήρες τεχνολογικό οπλοστάσιο. Ως ελκυστική επιλογή προβάλλει και το Toyota C-HR που έχει καταστεί γνωστό για το προηγμένο υβριδικό του σύνολο, με την γκάμα να καλύπτει και τους φίλους των αμιγώς ηλεκτρικών ή plug-in hybrid μοντέλων.