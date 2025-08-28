Οι 10 μάρκες αυτοκινήτων που κυριαρχούν στην Ευρώπη το 7μηνο του 2025

Οι αυξημένες πωλήσεις καινούργιων ΙΧ του Ιουλίου δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τη μικρή πτώση στις ταξινομήσεις του 7μηνου.

Αύξηση 7,4% σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον περασμένο Ιούλιο στην αγορά της ΕΕ, φτάνοντας τις 914.680 μονάδες, έναντι 851.587 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στον αντίποδα, σε ετήσια βάση, και δη το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2025, οι ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ παρουσιάζονται ελαφρώς μειωμένες (-0,7%), μιας και διολίσθησαν από τις 6.535.591 μονάδες στις 6.491.448 (7μηνο 2024), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2025, στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ταξινομήσεις καινούργιων ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 1.011.903, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 24,2%. Το μερίδιό τους πλέον διαμορφώνεται στο 15,6%, αλλά απέχει αρκετά από τους στόχους της ΕΕ για την «πράσινη» μετάβαση και την απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών, όπως αναφέρει ο ACEA.

Κυρίαρχη τεχνολογία αποτελούν πλέον τα υβριδικά (HEV) με μερίδιο 34,7%, αφήνοντας πίσω τους τη βενζίνη (28,3%), το ντίζελ (9,5%) και τα plug-in hybrid/επαναφορτιζόμενα υβριδικά (8,6%).

Οι μάρκες που ηγούνται της κούρσας

Η Volkswagen συνέχισε να κυριαρχεί στις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στις αγορές της ΕΕ με 738.878 μονάδες, ακολουθούμενη από την Toyota (496.009) και την Skoda (423.138), οι οποίες ολοκληρώνουν το βάθρο. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Renault με 400.802 ταξινομήσεις, με την πρώτη πεντάδα να συμπληρώνει η BMW με 382.234 μονάδες.

Διαβάστε επίσης: Έρχεται το νέο Renault Clio – Πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια

Το TOP-10 του 7μηνου

Volkswagen – 738.878 Toyota – 496.009 Skoda – 423.138 Renault – 400.802 BMW – 382.234 Peugeot – 352.458 Dacia – 339.228 Mercedes – 322.517 Audi – 306.130 Hyundai – 251.515

Στην Ελλάδα, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Toyota με 13.817 μονάδες, ενώ ακολουθούν οι Peugeot (8.002), Hyundai (6.676), Suzuki (6.044) και Opel (5.149).