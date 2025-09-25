Οι 10 πρώτες σε πωλήσεις μάρκες αυτοκινήτων στην Ευρώπη – Οι πρωταγωνιστές του 8μηνου

Οι αυξημένες πωλήσεις καινούργιων ΙΧ του Αυγούστου δεν κατάφεραν να χαρίσουν θετικό πρόσημο στις ταξινομήσεις του 8μηνου.

Οριακή πτώση της τάξης του 0,1% κατέγραψε η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην ΕΕ το 8μηνο του 2025 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, παρόλο που ο Αύγουστος αποτέλεσε δεύτερο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης (+5,3%).

Ειδικότερα το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2025 ταξινομήθηκαν συνολικά 7.168.848 καινούργια ΙΧ, όταν ο Αύγουστος έκλεισε με 677.786. Το 8μηνο του έτους το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (1.132.603) ανήλθε σε 15,8% (έναντι 12,6% τον Αύγουστο του 2024), παραμένοντας ωστόσο σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται στο τρέχον στάδιο της «πράσινης» μετάβασης, όπως αναφέρει η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Οι πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων συνέχισαν να αυξάνονται και να αποτελούν τη δημοφιλέστερη επιλογή για τους καταναλωτές, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς, την ίδια ώρα που το αθροιστικό μερίδιο της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βυθίστηκε από 47,6% σε 37,5%.

Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, το 8μηνο τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κατέγραψαν σημαντική άνοδο: η Γερμανία 39,2%, το Βέλγιο 14,4% και η Ολλανδία 5,1%, με τη Γαλλία να ακολουθεί αντίθετη πορεία, καταγράφοντας πτώση 2%, παρά την εντυπωσιακή άνοδο (29,3%) του Αυγούστου.

Οι μάρκες που πρωταγωνιστούν

Η Volkswagen συνέχισε να κυριαρχεί στις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στις αγορές της ΕΕ με 814.549 μονάδες, ακολουθούμενη από την Toyota (549.690) και τη Skoda (469.452), οι οποίες ολοκληρώνουν το βάθρο. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Renault με 435.662 ταξινομήσεις, με την πρώτη πεντάδα να συμπληρώνει η BMW με 425.662 οχήματα.

Το TOP-10 του 8μηνου

VW 814,549 Toyota 549,690 Skoda 469,452 Renault 435,096 BMW 425,662 Peugeot 381.530 Dacia 373.954 Mercedes 360.516 Audi 340.854 Hyundai 283.619

Στην Ελλάδα, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Toyota με 15.091 μονάδες, ενώ ακολουθούν οι Peugeot (8.503), Hyundai (7.290), Suzuki (6.482) και Opel (5.602).

