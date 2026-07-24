Οι νέες τιμές της ηλεκτρικής Mercedes GLC στην Ελλάδα

H γκάμα επιλογών της νέας αμιγώς ηλεκτρικής Mercedes GLC ενισχύεται με δύο νέες επιλογές.

Η εμπορική πορεία της νέας, αμιγώς ηλεκτρικής GLC ξεκίνησε στην Ελλάδα με την τετρακίνητη έκδοση GLC 400 4MATIC με τους δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 489 ίππων.

Τώρα, η παρουσία του μοντέλου στη χώρα ενισχύεται με δύο νέες επιλογές που τοποθετούνται χαμηλότερα, μειώνοντας το αρχικό κόστος απόκτησης του μοντέλου.

H εισαγωγική GLC 250

Η γκάμα της ηλεκτρικής Mercedes GLC διαμορφώνεται πλέον ως εξής (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται επιδότηση)