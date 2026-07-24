Οι νέες τιμές της ηλεκτρικής Mercedes GLC στην Ελλάδα

H γκάμα επιλογών της νέας αμιγώς ηλεκτρικής Mercedes GLC ενισχύεται με δύο νέες επιλογές.
Η εμπορική πορεία της νέας, αμιγώς ηλεκτρικής GLC ξεκίνησε στην Ελλάδα με την τετρακίνητη έκδοση GLC 400 4MATIC με τους δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 489 ίππων.
Τώρα, η παρουσία του μοντέλου στη χώρα ενισχύεται με δύο νέες επιλογές που τοποθετούνται χαμηλότερα, μειώνοντας το αρχικό κόστος απόκτησης του μοντέλου.
H εισαγωγική GLC 250
Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η GLC 250 electric, η οποία παίρνει ισχύ από έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 354 ίππους και 505 Nm ροπής. Οι επιδόσεις αυτές επιτρέπουν στο όχημα να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται στα 210 χλμ./ώρα.
Σε αντίθεση με την ισχυρότερη εκδοχή, η GLC 250 ενσωματώνει μικρότερη μπαταρία χωρητικότητας 85 kWh (αντί για 94,5 kWh), προσφέροντας αυτονομία έως 650 χιλιόμετρα. Όσον αφορά τη φόρτιση, σε ταχυφορτιστή απαιτούνται μόλις 22 λεπτά για να αυξηθεί η ενέργεια από το 10% στο 80%, ενώ 10 λεπτά στην πρίζα αρκούν για την ανάκτηση 265 χιλιομέτρων αυτονομίας.
Η GLC 300 4MATIC
Επόμενο βήμα είναι η GLC 300 4MATIC, η οποία συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνολική ισχύ 421 ίππων και ροπή 800 Nm, ρίχνοντας τον χρόνο για το «0-100» στα 4,7 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο αυτό αξιοποιεί επίσης τη μικρότερη μπαταρία των 85 kWh, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 616 χιλιομέτρων. Με τη χρήση ταχυφορτιστή ισχύος 320 kW, η διαδικασία φόρτισης 10%-80% ολοκληρώνεται εξίσου σε 22 λεπτά, ενώ μέσα σε 10 λεπτά εξασφαλίζονται επιπλέον 255 χιλιόμετρα διαδρομής.
Η γκάμα της ηλεκτρικής Mercedes GLC διαμορφώνεται πλέον ως εξής (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται επιδότηση)
- Mercedes GLC 250 Electric: 65.950 ευρώ
- Mercedes GLC 300 4MATIC Electric: 69.500 ευρώ
- Mercedes GLC 400 4MATIC Electric: 71.950 ευρώ