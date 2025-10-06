Οι πρωταθλητές των πωλήσεων – Ποια μοντέλα κυριάρχησαν στην Ευρώπη τον Αύγουστο

Η Volkswagen κατάφερε να συμπεριλάβει δύο φορές το όνομά της στη λίστα με τα πέντε δημοφιλέστερα μοντέλα.

Με ετήσια αύξηση 5% και 790.177 πωλήσεις αυτοκινήτων έκλεισε ο περασμένος Αύγουστος στις 28 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τη Jato Dynamics, καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς καινούργιων ΙΧ είχε η αύξηση των ταξινομήσεων σε βασικές αγορές όπως η Γερμανία (5%), η Πολωνία (15%), η Ισπανία (18%) και η Αυστρία (25%), αλλά και η άνοδος της τάξης του 27% στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που από τις αρχές του 2025 ανέρχονται σε 1,54 εκ. μονάδες.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε ισχυρή ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Αύγουστο, αλλά η αύξηση του 27% είναι λιγότερο σημαντική απ’ ό,τι δείχνει αν συνυπολογιστεί το πόσο έντονα διαφημίζονται στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Felipe Munoz, Global Analyst στη JATO Dynamics.

Οι πρωταθλητές των πωλήσεων

Σε επίπεδο μοντέλων, τον Αύγουστο το Volkswagen T-Roc αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων με σχεδόν 14.700 μονάδες (+14%), ενώ το 8μηνο του τρέχοντος έτους αποτελεί το δημοφιλέστερο SUV.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι το γερμανικό B-SUV σταδιοδρομεί στην αγορά εδώ και 8 έτη (όταν οι ανταγωνιστές του έχουν υποβληθεί σε εκτενείς αναβαθμίσεις), ενώ η δεύτερη γενιά του αποκαλύφθηκε μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όπως υπογραμμίζει η Jato Dynamics.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Dacia Sandero, ένα εκ των σταθερά πρώτων μοντέλων σε δημοφιλία, με 13.834 μονάδες (-11%), ενώ το βάθρο συμπλήρωσε το Toyota Yaris Cross με 12.201 πωλήσεις (-8%).

Τα 10 best-sellers

1. VW T-Roc – 14.693 (+14%)

2. Dacia Sandero – 13.834 (-11%)

3. Toyota Yaris Cross – 12.201 (-8%)

4. VW Tiguan – 12.094 (+23%)

5. Renault Clio – 12.091 (-1%)

6. Hyundai Tucson – 11.350 (+28%)

7. Dacia Duster – 9.813 (-16%)

8. Toyota Yaris – 9.666 (-6%)

9. Opel Corsa – 9.585 (+2%)

10. VW Golf – 9.444 (-2%)

Ηγέτης στα ηλεκτρικά μοντέλα ήταν το Tesla Model Y (8.330 μονάδες), παρά την πτώση της τάξης του 37% που σημείωσαν οι πωλήσεις συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2024, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν τα Skoda Elroq (6.450 μονάδες) και Tesla Model 3 (6.382 μονάδες) αντίστοιχα.

Τον Αύγουστο του 2025 ο όμιλος VW κυριάρχησε στις πωλήσεις αυτοκινήτων -ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου- με 217.320 αυτοκίνητα, ενώ ακολούθησαν ο όμιλος Stellantis (106.412) και ο όμιλος Renault (74.762).