top icon
Πωλήσεις

Οι πρωταθλητές των πωλήσεων – Ποια μοντέλα κυριάρχησαν στην Ευρώπη τον Αύγουστο

Η Volkswagen κατάφερε να συμπεριλάβει δύο φορές το όνομά της στη λίστα με τα πέντε δημοφιλέστερα μοντέλα.

Με ετήσια αύξηση 5% και 790.177 πωλήσεις αυτοκινήτων έκλεισε ο περασμένος Αύγουστος στις 28 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τη Jato Dynamics, καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς καινούργιων ΙΧ είχε η αύξηση των ταξινομήσεων σε βασικές αγορές όπως η Γερμανία (5%), η Πολωνία (15%), η Ισπανία (18%) και η Αυστρία (25%), αλλά και η άνοδος της τάξης του 27% στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που από τις αρχές του 2025 ανέρχονται σε 1,54 εκ. μονάδες.

Sales

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε ισχυρή ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Αύγουστο, αλλά η αύξηση του 27% είναι λιγότερο σημαντική απ’ ό,τι δείχνει αν συνυπολογιστεί το πόσο έντονα διαφημίζονται στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Felipe Munoz, Global Analyst στη JATO Dynamics.

Οι πρωταθλητές των πωλήσεων

Σε επίπεδο μοντέλων, τον Αύγουστο το Volkswagen T-Roc αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων με σχεδόν 14.700 μονάδες (+14%), ενώ το 8μηνο του τρέχοντος έτους αποτελεί το δημοφιλέστερο SUV.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι το γερμανικό B-SUV σταδιοδρομεί στην αγορά εδώ και 8 έτη (όταν οι ανταγωνιστές του έχουν υποβληθεί σε εκτενείς αναβαθμίσεις), ενώ η δεύτερη γενιά του αποκαλύφθηκε μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όπως υπογραμμίζει η Jato Dynamics.

Dacia Sandero

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Dacia Sandero, ένα εκ των σταθερά πρώτων μοντέλων σε δημοφιλία, με 13.834 μονάδες (-11%), ενώ το βάθρο συμπλήρωσε το Toyota Yaris Cross με 12.201 πωλήσεις (-8%).

Τα 10 best-sellers

1. VW T-Roc – 14.693 (+14%)
2. Dacia Sandero – 13.834 (-11%)
3. Toyota Yaris Cross – 12.201 (-8%)
4. VW Tiguan – 12.094 (+23%)
5. Renault Clio – 12.091 (-1%)
6. Hyundai Tucson – 11.350 (+28%)
7. Dacia Duster – 9.813 (-16%)
8. Toyota Yaris – 9.666 (-6%)
9. Opel Corsa – 9.585 (+2%)
10. VW Golf – 9.444 (-2%)

πωλήσεις

Ηγέτης στα ηλεκτρικά μοντέλα ήταν το Tesla Model Y (8.330 μονάδες), παρά την πτώση της τάξης του 37% που σημείωσαν οι πωλήσεις συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2024, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν τα Skoda Elroq (6.450 μονάδες) και Tesla Model 3 (6.382 μονάδες) αντίστοιχα.

Τον Αύγουστο του 2025 ο όμιλος VW κυριάρχησε στις πωλήσεις αυτοκινήτων -ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου- με 217.320 αυτοκίνητα, ενώ ακολούθησαν ο όμιλος Stellantis (106.412) και ο όμιλος Renault (74.762).

Tesla Model Y

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΕΩΣ 50.000