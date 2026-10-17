Η διάθεση του νέου Skoda Epiq, του νέου ηλεκτρικού B-SUV της τσεχικής φίρμας ξεκίνησε στην Ελλάδα με τις τιμές να εκκινούν από τα 24.200 ευρώ.

Το Skoda Epiq εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την ηλεκτροκίνηση της τσέχικης φίρμας, αποτελώντας την πιο προσιτή αμιγώς ηλεκτρική της πρόταση. Αναπτυγμένο πάνω στη σύγχρονη αρχιτεκτονική MEB+ του Ομίλου Volkswagen, αποτελεί το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda που στέλνει την κίνηση στον εμπρός άξονα.

Παρά τις ευέλικτες εξωτερικές του διαστάσεις, με μήκος 4,17 μέτρα πλάτος 1.798 χιλιοστά, ύψος 1.581 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.601 χιλιοστά, το Epiq προσφέρει χώρους που θυμίζουν μεγαλύτερο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τη μάρκα.

Ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων και η αυτονομία που αγγίζει τα 440 χιλιόμετρα το καθιστούν ιδανικό τόσο για τις καθημερινές αστικές διαδρομές όσο και για μακρινά ταξίδια, συνδυάζοντας την ευελιξία ενός αυτοκινήτου πόλης με προηγμένες τεχνολογίες.

Στην ελληνική αγορά, το νέο μοντέλο διατίθεται στην πλούσια έκδοση Selection και προσφέρει δύο επιλογές ισχύος: το Epiq 40 των 135 ίππων και το ισχυρότερο Epiq 55 των 211 ίππων. Το Epiq 55 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, ενώ η εισαγωγική έκδοση Epiq 40 θα ακολουθήσει σύντομα.

Γενναιόδωρο σε χώρους

Η καμπίνα ακολουθεί την ίδια καθαρή σχεδιαστική προσέγγιση, με ευδιάκριτη διάταξη και εύχρηστα χειριστήρια. Η αξιοποίηση της πλατφόρμας εξασφαλίζει άνετους χώρους για τους επιβάτες εμπρός και πίσω, ενώ το πορτμπαγκάζ των 475 λίτρων συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της κατηγορίας.

Οι αποθηκευτικοί χώροι στις πόρτες, στο κεντρικό υποβραχιόνιο και στο ντουλαπάκι ξεπερνούν συνολικά τα 28 λίτρα. Πρόσθετη πρακτικότητα προσφέρει ο προαιρετικός εμπρός χώρος αποσκευών, το λεγόμενο frunk, χωρητικότητας 25 λίτρων, κατάλληλος για καλώδια φόρτισης και μικρότερα αντικείμενα.

Δύο επιλογές ισχύος και μπαταρίας

Οι εκδόσεις Epiq 40 και Epiq 55 διαθέτουν κίνηση στους εμπρός τροχούς και σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμων μαγνητών APP 290. Το Epiq 40 χρησιμοποιεί μπαταρία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP), συνολικής χωρητικότητας 38,5 kWh και ωφέλιμης 37 kWh. Αποδίδει 135 PS, και ροπή 267 Nm, προσφέροντας αυτονομία 310 χιλιομέτρων.

Η συνδυασμένη κατανάλωση WLTP είναι 13 kWh/100 χλμ., ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% σε ταχυφορτιστή DC διαρκεί 23 λεπτά.

Το Epiq 55 διαθέτει μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), συνολικής χωρητικότητας 55 kWh και ωφέλιμης 52 kWh. Η ισχύς φτάνει τα 211 PS και η ροπή τα 290 Nm. Η αυτονομία αγγίζει τα 440 χιλιόμετρα, με συνδυασμένη κατανάλωση WLTP 13,1 kWh/100 χλμ. και φόρτιση από 10% έως 80% σε 24 λεπτά.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ δυνατότητα φόρτισης AC 11 kW και μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα. Η ανάκτηση ενέργειας, η λειτουργία ελεύθερης κύλισης και ο βοηθός ECO υποστηρίζουν την αποδοτική οδήγηση.

Αμφίδρομη φόρτιση

Η δυνατότητα Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, όπως ηλεκτρικών ποδηλάτων ή ηλεκτρικών εργαλείων, μέσω κατάλληλου αντάπτορα στη θύρα φόρτισης.

Το Epiq υποστηρίζει επίσης Vehicle-to-Home (V2H), αξιοποιώντας την ενέργεια της μπαταρίας για την τροφοδοσία κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου. Η λειτουργία απαιτεί συμβατό αμφίδρομο wallbox DC και μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, μέσω φόρτισης σε ώρες χαμηλότερης τιμολόγησης.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η λιανική τιμή του Epiq 40 Selection διαμορφώνεται σε 28.700 ευρώ και του Epiq 55 Selection σε 33.950 ευρώ. Με συνδυαστικό όφελος κρατικής επιδότησης και απόσυρσης ύψους 4.500 ευρώ, οι τιμές διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 24.200 και 29.450 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η Selection περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό τα πακέτα Convenience και Tech, προσφέροντας μεταξύ άλλων θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, διζωνικό κλιματισμό Climatronic, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί KESSY Advanced με αυτόματο κλείδωμα κατά την απομάκρυνση, εμπρός αισθητήρες στάθμευσης, κάμερα οπισθοπορείας και ασύρματη φόρτιση smartphone.