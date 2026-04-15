Οικογενειακά μεταχειρισμένα 5ετίας με έως 15.000 ευρώ – Τι επιλογές υπάρχουν

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν 5 προτάσεις για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας οικογένειας, χωρίς να απαιτούν από αυτήν κάτι περισσότερο από 15.000 ευρώ.

Η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο έξυπνες επιλογές για οικογενειάρχες που θέλουν να συνδυάσουν άνεση, ασφάλεια και πρακτικότητα χωρίς να ξεφύγουν οικονομικά.

Με προϋπολογισμό έως 15.000 ευρώ και στόχο ένα αυτοκίνητο 5ετίας, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον ιδιαίτερα αξιόλογες, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, αποδοτικούς κινητήρες και επαρκείς χώρους για τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Στις γραμμές που ακολουθούν, συγκεντρώνονται πέντε προτάσεις που ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά.

Fiat Tipo

To Fiat Tipo είναι ένα από τα οικογενειακά που σημείωσαν θετική εμπορική πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά χάρη στον value for money χαρακτήρα του. Το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε στο κέντρο Centro Stile από τους Alberto Dilillo και Roberto Giolito, υιοθετώντας στοιχεία από τα μοντέλα της Maserati και διατέθηκε τόσο σε hatchback όσο και σε σεντάν και station-wagon.

Τα Tipo τελευταίας πενταετίας που διατίθενται στην Ελλάδα κοστίζουν από 13.500 και αφορούν είτε εκδόσεις με τον 1.000άρη βενζινοκινητήρα απόδοσης 100 ίππων ή το 1,6 λίτρων ντίζελ μοτέρ που αποδίδει 130 PS. Πιο δημοφιλής είναι η έκδοση Cross που φέρνει μαζί της παραπάνω πλαστικά προστατευτικά και πιο περιπετειώδη χαρακτήρα, ενώ στον εξοπλισμό, η οθόνη infotainment των 7 ιντσών διαμορφώνει μια πιο σύγχρονη εικόνα μέσα στην καμπίνα.

Ford Focus

To τέταρτης γενιάς Focus αποκαλύφθηκε το 2018 και διατέθηκε σε τρεις εκδόσεις (hatchback, σεντάν και wagon) και σε πλήθος εξοπλιστικών εκδόσεων, με τη καθεμιά να προσφέρει τα δικά της χαρακτηριστικά και να διαφοροποιεί σημαντικά την εμφάνιση του εκπροσώπου της Ford στο C-segment. Το 2021, το Focus ανανεώθηκε, λαμβάνοντας ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση και περισσότερο εξοπλισμό, ωστόσο το 2025, η παραγωγή του σταμάτησε, ώστε η μάρκα να εστιάσει στην κατασκευή SUV αυτοκινήτων.

Οι περισσότερες επιλογές στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων με όριο τα 15.000 ευρώ αφορούν το Ford Focus με τον 1,5 λίτρων κινητήρα απόδοσης 120 ίππων, εντούτοις, με λίγα χρήματα παραπάνω, υπάρχουν αγγελίες με τον 1.000άρη EcoBoost με τους 125 ή τους 155 ίππους.

Hyundai i30

To Hyundai i30 τρίτης γενιάς αποκαλύφθηκε το 2016 στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού αλλά στο πέρασμα των ετών έχει ανανεωθεί σημαντικά δύο φορές και παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην κατηγορία.

Στα 15.000 ευρώ, οι επιλογές αφορούν το i30 με τον 1.000άρη turbo κινητήρα της μάρκας με ισχύ 100 ή 120 ίππους στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο του μοντέλου, αφού τα ήπια υβριδικά σύνολα βενζίνης και ντίζελ και τα i30 στην πιο φινετσάτη N Line έκδοση κοστολογούνται πιο ακριβά.

Opel Astra

To Opel Astra πέμπτης γενιάς ή αλλιώς Astra K παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και την επόμενη χρονιά κέρδισε το βραβείο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς, κερδίζοντας τις εντυπώσεις χάρη στον ολοκληρωμένο του χαρακτήρα και την οδηγική του συμπεριφορά. Το 2019 ανανεώθηκε, αποκτώντας νέα γρίλια και καινούργια πίσω φώτα, μέχρι που αντικαταστάθηκε από το Astra που βρίσκεται τώρα στις εκθέσεις της μάρκας.

Στις αγγελίες της πιο δημοφιλούς πλατφόρμας για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, οι ντίζελ εκδόσεις με τον 1,5 λίτρων κινητήρα των 105 ίππων αποτελούν την πλειοψηφία των διαθέσιμων επιλογών, ενώ πιο περιζήτητα είναι τα βενζινοκίνητα Astra με ισχύ 110 και 130 ίππους.

Peugeot 308

Τιμή γύρω στα 15.000 ευρώ έχει το προηγούμενης γενιάς Peugeot 308 που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης και το 2014 κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς απέναντι σε μοντέλα όπως η BMW i3 και το Tesla Model S. To 308 σηματοδοτεί για πολλούς την αρχή μιας νέας εποχής για την Peugeot, κατά την οποία η μάρκα προσπάθησε και τελικά κατάφερε να παγιωθεί σαν μια εταιρεία που τοποθετείται ανάμεσα στους mainstream και τους premium κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Τα 308 που κυριαρχούν στις αγγελίες αφορούν την ανανεωμένη έκδοση του μοντέλου που ήρθε στην αγορά το 2017. Τόσο οι ντίζελ κινητήρες με τους 130 ίππους όσο και τα βενζινοκίνητα 308 με τον 1.200άρη PureTech βρίσκονται στη διάθεση των αγοραστών.